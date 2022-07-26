وفاة سيدتين اختناقا في تجدد حرائق غابات المغرب

اندلعت النيران مجددا في غابات بأقاليم العرائش وتاونات والفحص أنجرة شمال المغرب، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان السيطرة عليها، فيما توفيت سيدتان اختناقا جراء ذلك، اليوم الثلاثاء.

وواصلت فرق مكافحة الحرائق لليوم الثاني على التوالي جهودها لإخماد النيران لتفادي وصول ألسنة اللهب إلى المنازل القريبة من هذه الغابات الواقعة على سفوح جبال الريف الغربي.

وتسببت رياح ”الشرقْي“ القوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد وكثافة ”الغطاء الحرجي“ في إعاقة عمليات الإطفاء، رغم استعمال طائرات متطورة لإخماد النيران.

وأعلنت السلطات المحلية في إقليم العرائش، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة اختناقا لسيدتين ”لم ترغبا في الاستجابة لنداءات السلطات المحلية والقوات العمومية بضرورة إخلاء المساكن المهددة بالنيران“.

وأشارت السلطات، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، إلى أن فرق مكافحة النيران تمكنت من تطويق الحريق المسجل على مستوى غابة ”المنزلة“.

وذكرت أن ”الحريق أتى على ما يناهز 30 هكتارا من الغطاء الغابوي“، كما تمكنت الجهات المعنية من تحويط 90% من الحريق المندلع بالقرب من قرية ”الرمل“، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على أربع بؤر نيران نشيطة.

ومكنت المجهودات الأولى لفرق التدخل التي همت تأمين سلامة ساكنة الدواوير المجاورة لأماكن الحرائق من نقل أزيد من 500 أسرة من مساكنها في العرائش.

ويعد إقليم العرائش أكثر الأقاليم تضرراً من حرائق الغابات بجهة الشمال.

بدورها، أفادت السلطات المحلية لإقليم تاونات بأن شخصا لقي مصرعه، الإثنين، فيما أصيب آخر، خلال مساهمتهما كمتطوعين ضمن فرق إخماد الحريق الغابوي، الذي اندلع على مستوى غابة ”خندق تسيانة“ في إقليم تاونات.

وأوضحت السلطات أن الشخص الذي تعرض لإصابات متفاوتة الخطورة نقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وغير بعيد عن تاونات، تسببت النيران في إقليم الفحص أنجرة بأضرار تصل إلى 35 هكتارا من الغطاء الغابوي المكون من الصنوبر والبلوط الفليني والأصناف النباتية الثانوية، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وتم أيضا في هذا الإقليم تكثيف التدخلات البرية والجوية، إلى جانب العمل على إخلاء الدواوير القروية المهددة.

وتمت تعبئة فرق للتدخل الميداني مشكلة من المئات من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والسلطات الأمنية والمحلية.

كما عززت بمتطوعين من المناطق المجاورة للغابات، مدعومين بآليات إطفاء وشاحنات ”صهاريج“ وسيارات إسعاف وأربع طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع ”كانادير“، و4 طائرات من نوع ”توربو تراش“.

ويتعرّض المغرب منذ أيام عدة لموجة حارة بحيث اقتربت الحرارة من 46 درجة مئوية في وقت تعاني فيه البلاد جفافا استثنائيا وإجهادا مائيا.