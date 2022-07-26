بسبب "سيلفي".. مقتل بريطاني بمروحة هليوكوبتر

لقي شاب بريطاني يبلغ من العمر 22 عامًا مصرعه بمروحة طائرة هليكوبتر في اليونان، أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي بهاتفه المتحرك.

وذكرت صحيفة ”مترو“ وصحف بريطانية أخرى، اليوم الثلاثاء، أن جاك فينتون كان يقضي عطلة صيفية في اليونان مع أسرته عندما اقترب من المروحية لالتقاط صورة سيلفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينتون، الذي كان طالبًا في ”جامعة أكسفورد بروكس“، لم يكن يعلم على ما يبدو أن المروحة كانت لا تزال تدور عندما اتجه نحو الجزء الخلفي من الطائرة في منطقة ”سباتا“ بالقرب من العاصمة أثينا.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام يونانية قولها، إن الشاب كان يحاول التقاط صورة ”سيلفي“ بعد نزوله من المروحية التي كانت تقله وعائلته إلى تلك المنطقة ظنًا منه أن مروحة الطائرة توقفت بعد هبوطها.

وقالت الصحيفة ”كان والداه في مروحية أخرى في طريقهما إلى المكان نفسه بعد رحلة جوية من ميكونوس، لكن شقيقه كان معه وشهد الحادث المرعب“.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة اليونانية اعتقلت ثلاثة أشخاص على خلفية المأساة التي وقعت مساء أمس الإثنين.

وذكرت وكالة أنباء حكومية، أن الطيار واثنين من الفنيين العاملين في الأرض احتجزوا للاستجواب، وسيمثلون أمام النيابة العامة في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.

ولم تؤكد وزارة الخارجية البريطانية هوية الضحية، لكن متحدثًا باسمها قال في بيان ”نحن ندعم عائلة رجل بريطاني توفي في اليونان، ونحن على اتصال بالسلطات المحلية“.

ولفتت الصحف اليونانية إلى أن خدمات الطوارئ هرعت إلى مهبط الطائرات الخاص في ضواحي العاصمة اليونانية، لكن يُعتقد أن الشاب توفي على الفور، مضيفة أن المحققين يقومون الآن بالتحقيق في ملابسات المأساة، ولماذا خرج جاك من الطائرة بينما كانت الدوارات لا تزال تدور.

وذكرت ”مترو“ أن والده ميغيل، هو رئيس قسم التسويق والمبيعات والعلاقات العامة في مزرعة هوب، وهي حديقة ريفية تبلغ مساحتها 400 فدان، وتعتبر وجهة سياحية في مدينة بيلترينج بمقاطعة كينت جنوب شرق إنجلترا.

وقال متحدث باسم مزرعة هوب ”هذه مسألة شخصية، لا علاقة لها بالعمل التجاري وليس لدينا أي تعليق“.