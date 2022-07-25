بعد "مأساة مليلية".. انتشال جثث مهاجرين غرقوا في السواحل المغربية

أعلنت السلطات المغربية، يوم الإثنين، انتشال جثث 8 مهاجرين غير شرعيين، بعد جنوح قارب مطاطي كانوا يستقلونه بالشريط الساحلي لمحافظة ”أخفنير“ (جنوب) بالمحيط الأطلسي.

وتمكنت السلطات المحلية والأمنية، بعد حملة تمشيطية للمنطقة، من ضبط 18 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا ضمن ركاب القارب المطاطي الجانح، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية).

وأودعت الجثث الثماني إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي في مدينة العيون (جنوب)، فيما جرى فتح تحقيق قضائي من قبل السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وملابسات تنظيم عملية الهجرة غير المشروعة هاته.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع من وقوع ”فاجعة مليلية“، ففي 24 حزيران/يونيو الجاري، حاول نحو 2000 مهاجر، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، دخول مليلية (أقصى شمالي المغرب)، مما أدى إلى وفاة 23 منهم وإصابة العشرات.

وأصدرت محكمة مغربية، الثلاثاء الماضي، أحكاما أولية بالسجن 11 شهرًا بحق 33 مهاجرا غير شرعي، على خلفية أحداث اقتحام السياج الحدودي لجيب مليلية.

واعتقل هؤلاء بعد الأحداث المأساوية التي رافقت اقتحام مئات المهاجرين من أصول أفريقية السياج الحدودي للجيب، ما أدى إلى مصرع 23 منهم وإصابة 76 آخرين.

وكانت الحكومة المغربية قالت إن الأحداث التي واكبت محاولة اقتحام مهاجرين غير نظاميين لمدينة مليلية ”نتاج مخطط مدبر بشكل مدروس، وخارج عن الأساليب المألوفة لمحاولة عبور المهاجرين“.