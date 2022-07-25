كندا.. قتلى في إطلاق نار بإقليم كولومبيا

قتل عدة أشخاص في إطلاق نار بساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ لوقوع عدة حوادث إطلاق نار في مدينة لانجلي وطالبت السكان بالبقاء في حالة تأهب والابتعاد عن منطقة الحادث.

وقال متحدث باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية لهيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي)، إن عدة أشخاص لقوا حتفهم، لكنه لم يحدد عددهم.

وكان الضحايا من المشردين، وتعتقد الشرطة بأن الهجوم كان يستهدف أشخاصا بأعينهم، بحسب الهيئة.

ولم ترد الشرطة حتى الآن على مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني تطلب التعقيب.