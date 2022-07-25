جريمة قتل مروعة تهز الشارع الجزائري

أقدمت مجموعة من الأشخاص تبين أنها في حالة سكر على قتل شاب بإحدى المناطق الزراعية بمحافظة بومرداس في الجزائر والتنكيل به وتعذيبه، وإلقائه حيا في بئر، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وجاء في صحيفة ”النهار“ المحلية، أنّ ”غرفة الاتهام بمجلس قضاء بومرداس فتحت تحقيقا في قضية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب وأحالت الملف إلى محكمة الجنايات الابتدائية ببومرداس، بعد استكمال إجراءات التحقيق الأمني، بخصوص العثور على جثة شاب بأحد الحقول الزراعية في بلدية يسر شرق بومرداس من طرف مزارع يقطن بالمنطقة“.

وتابعت أنّ ”هذا المزارع وجد آثار دماء في مزرعته، فتتبع أثرها إلى حين وصوله إلى البئر، وعندما رفع غطاء البئر عثر على جثة الضحية ملقاة وقد بدت عليها آثار التعذيب والضرب، حيث تعرض الشاب الضحية إلى الضرب والتعذيب قبل التخلص منه بطريقة فظيعة“.

وأردفت أن ”التحقيقات أظهرت أنّ الجناة خلال ارتكابهم الجريمة كانوا في جلسة سكر وسمر في المزرعة التي يعمل فيها الضحية، وهو شاب قادم من محافظة الشلف غرب الجزائر من أجل كسب لقمة عيشه، وقد تعرّض الجناة لهذا الشاب بالسخرية منه، وعندما حاول الضحية الدفاع عن نفسه بالرد عليهم أوسعوه ضربا ثم قاموا باقتياده إلى بئر وألقوا به بداخلها وهو حي، ثم قاموا بتغطية البئر بغرض منع دخول الأكسجين إليه، الأمر الذي كان سببا مباشرا في الوفاة بحسب تقرير الطبيب الشرعي وبعد إخضاع الجثة للتشريح“.

وحسب الصحيفة، فإن ”المزارع الذي عثر على الجثة، أبلغ السلطات الأمنية بمنطقته، حيث قدم أعوان الأمن وبدأوا التحقيق في القضية إلى حين الوصول إلى الجناة“.