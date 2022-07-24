الأمطار والسيول تودي بحياة 10 يمنيين في صنعاء وذمار

ارتفعت أعداد الضحايا من المدنيين اليمنيين الذين توفوا، مساء السبت وفجر الأحد؛ جراء سيول الأمطار المتدفقة على العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظة ذمار، شمالي البلاد، الخاضعتين لسيطرة مليشيات الحوثيين، إلى 10 أشخاص، بينهم أطفال.

وذكرت مصادر محلية بصنعاء، لـ“إرم نيوز“، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت، مساء أمس، على العاصمة اليمنية، ومناطق متفرقة من المحافظات المجاورة لها، استمرت لعدة ساعات؛ ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه السيول الجارفة التي شهدتها محافظتي صنعاء وذمار، وأدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وقالت المصادر، إن السيول والأمطار المتدفقة على صنعاء، تسببت في وفاة 4 أطفال، 3 منهم من أفراد أسرة واحدة، وإصابة عدد آخر من المدنيين، جراء انهيارات جزئية في بعض المنازل، في منطقة ”مذبح“، شمالي صنعاء، في حين أحدثت السيول واستمرار الأمطار لفترات طويلة، أضرارا مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم في ذات المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن مياه السيول جرفت إحدى السيارات المتواجدة في مجرى سائلة ”بني أسعد“ بمديرية جبل الشرق، بمحافظة ذمار، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء؛ ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص كانوا متنها.

وأشار موقع ”المصدر أونلاين“ اليمني إلى أنه تم انتشال جثث 5 من مستقلي السيارة، في حين لا يزال الشخص السادس مفقودا حتى اللحظة.

وقال ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن استمرار هطول الأمطار وتدفق مياه السيول في صنعاء، ملأ المجاري والأماكن المخصصة لمرورها، وتسبب بغرق العديد من شوارعها، ووصول المياه التي ارتفع منسوبها بشكل كبير، إلى منازل المواطنين في عدد من أحياء صنعاء.

بدورها، قالت وسائل إعلام مليشيات الحوثيين، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على أمانة العاصمة صنعاء، مساء أمس، وتدفق السيول، أدت إلى انقطاع شبه كلي للحركة المرورية في مناطق: ”شميلة، التحرير، منطقة الحصبة، جولة الثقافة، شارع الستين، مذبح، مناطق فجّ عطان، والحي السياسي“ بصنعاء.

وأعلن ”المركز الوطني للأرصاد الجوية“ التابع لمليشيات الحوثيين، استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، اليوم الأحد، على مناطق عديدة في البلاد، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحذر من التواجد في مجاري وممرات السيول، ”وتوخي الحيطة من الانزلاقات الطينية والانهيارات الصخرية، ومن تدني الرؤية الأفقية؛ بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية“.