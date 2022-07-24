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منوعات

سلطنة عمان.. القبض على 4 مواطنين تعمدوا عبور "واد خطير" (فيديو)
تاريخ النشر: 24 يوليو 2022 13:12 GMT
تاريخ التحديث: 24 يوليو 2022 13:50 GMT

سلطنة عمان.. القبض على 4 مواطنين تعمدوا عبور "واد خطير" (فيديو)

أوقفت الشرطة العمانية يوم الأحد، أربعة مواطنين، قالت إنهم تعمدوا عبور أحد الأودية بشكل يعرض حياتهم للخطر. وأوضحت الشرطة عبر حسابها في تويتر، قائلة: "قيادة شرطة

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المصدر: فريق التحرير

أوقفت الشرطة العمانية يوم الأحد، أربعة مواطنين، قالت إنهم تعمدوا عبور أحد الأودية بشكل يعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت الشرطة عبر حسابها في تويتر، قائلة: ”قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تستوقف أربعة مواطنين لتعمدهم عبور أحد الأودية بمنطقة وادي بني غافر في ولاية الرستاق معرضين أنفسهم للخطر“.

وأضافت أنه يتم حاليا استكمال ”الإجراءات القانونية بحقهم لإحالتهم إلى الجهات القضائية“.

وأرفقت الشرطة بيانها، بمقطع فيديو لحظة عبور سيارة للوادي، قبل أن يفقد السائق السيطرة.

وتأتي هذه الواقعة، بعد عدد من حوادث الغرق التي شهدتها سلطنة عمان مؤخرا.

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