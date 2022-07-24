الأردن.. إجلاء عائلة قاتل الشاب محمد فريوان خارج بلدة "خرجا"

كشفت وسائل إعلام أردنية ومصدر محلي، يوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن جريمة صادمة وقعت في بلدة خرجا شمال الأردن، وراح ضحيتها شاب في الـ18 من عمره، فيما أصيب شقيقاه بجراح بالغة.

وقام شخص، بمهاجمة ثلاثة أشقاء بسلاح أبيض؛ ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الآخرين بجراح بالغة.

وقال أحد سكان المنطقة، لـ“إرم نيوز“، إن المشاجرة اندلعت بسبب خلاف على طريق، وإن أحد أشقاء المتوفى، يدعى ياسين، بحاجة عاجلة وماسة لوحدات دم نوع (+O) في مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي“.

من جانبها، ذكرت صفحة ”خرجا العز الرئيسي“ على ”فيسبوك“، أن جثمان المتوفى سيشيع إلى مثواه الأخير بعد صلاة عصر اليوم الأحد من مسجد ”فاطمة الزهراء“ إلى مقبرة بلدة خرجا.

وذكر موقع ”زاد الأردن“ المحلي، أن الأجهزة الأمنية، أجلت الأحد، عائلة قاتل الشاب محمد خالد ياسين فريوان، خارج بلدة خرجا.

وأشار إلى أن أحد الشقيقين المصابين تعرض لبتر في القدم، فيما أصيب الشقيق الثالث بطعن في منطقة البطن.

إلى ذلك، شهد الأردن ارتفاعا بعدد الجرائم في الآونة الأخيرة، لأسباب يرجعها مختصون للأوضاع المعيشية الصعبة، وزيادة في انتشار تعاطي المخدرات.