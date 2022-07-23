بالفيديو.. تمساح يخوض معركة شرسة مع الشرطة الأمريكية

خاض تمساح غاضب معركة شرسة مع شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما تلقت الأخيرة بلاغا بتهديد التمساح لحياة المواطنين في مقاطعة شارلوت.

وحاول التمساح، الذي يبلغ طوله 11 قدما (3.4 متر) خلال المعركة، الاختباء أسفل سيارة من نوع ”جيب“ كانت بالجوار، كما زأر مثل الأسد أثناء مقاومته رجال الشرطة، التي بلغت حد إسقاطه لعمود إنارة.

وذكر مكتب شرطة مقاطعة شارلوت، في بيان نشره عبر موقع ”فيسبوك“، أن موظفين من لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية استجابوا للبلاغ، الذي أورد أن ”التمساح يتربص بمالك أحد المنازل تحت سيارة جيب“.

وصلت السلطات لتجد التمساح الضخم في حالة ”هياج“، وشارك مكتب عمدة المقاطعة مقطع فيديو يظهر التمساح، وهو يحاول الهروب من شرك منصوب حول جسده.

وتعد الواقعة أحدث حلقة من سلسلة هجمات التماسيح الأخيرة في جنوب الولايات المتحدة، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الماضية عددا من الحوادث المشابهة.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، سقطت امرأة مسنة في بركة مائية بالقرب من منزلها في فلوريدا، لتلقى حتفها فوراً بين أسنان التماسيح بطريقة مأساوية.

وهاجم تمساحان أحدهما بطول 8 أقدام، والآخر بطول 7 أقدام، السيدة بينما كانت تحاول البقاء واقفة على قدميها، ثم التهماها قبل أن تتمكن من الهرب.