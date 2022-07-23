لبنان.. حريق هائل يطال مستودعات وقود في الضاحية الجنوبية ببيروت

شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت، اليوم السبت، حريق هائلاً طال مستودعات المحروقات، إثر انفجار مولد كهربائي بمنطقة الكفاءات.

وتناول إعلاميون لبنانيون فيديوهات للحادثة، وسط قلق من الأهالي والسكان المقيمين في المنطقة، في حين لم يعلن رسميًا عن حجم الخسائر والإصابات.

وتتابعت فرق الإطفاء لموقع الحادثة للسيطرة على الحريق الضخم الذي تسبب بخسائر كبيرة للممتلكات المجاورة.

من جهته، أعلن الدفاع المدني اللبناني السيطرة على النيران التي اندلعت في منطقة الكفاءات بعد انفجار مولد للطاقة الكهربائية وخزانات مازوت والتي امتدت لتطال بعض السيارات المركونة في ”المحلّة“، مبيناً أن عناصر الدفاع المدني تعمل على تبريد رقعة الحريق.