سلطنة عمان.. مصرع 5 "أيتام" بتدهور حافلة في "جبل هاط"

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم في حادث تدهور حافلة في ولاية الحمراء في سلطنة عمان، اليوم السبت، فيما أصيب 14 آخرون.

وبحسب بيان صادر عن شرطة عمان السلطانية في حساباتها في مواقع التواصل، في تفاصيل أولية عن الحادثة، أنها وقعت في الجبل الشرقي (جبل هاط) في ولاية الحمراء، إذ تدهورت حافلة تقل 19 شخصا، ما نتج عنه 5 وفيات، فيما تراوحت إصابات الركاب الآخرون بين المتوسطة والخطيرة.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، وهوية الركاب، إلا أن متابعون قالوا إن الباص يعود لأطفال أيتام، وهو تابع لوزارة التنمية الاجتماعية في الخوض.

ووفق ما أكده متابعون أن الضحايا من ولاية الرستاق.

وتداول مستخدمو موقع التواصل ”تويتر“، صورا، قيل إنها تعود للحافلة المعنية بالحادث.

وعبر مواطنون عن حزنهم على ضحايا الحادث عبر موقع التواصل ”تويتر“، بينما انتقد آخرون البنية التحتية للطرقات، وقال سيف الفارسي: ”لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دائما نطالب عقب كل حادث بإجراء تحقيق علمي للوقوف على الأسباب و نشر نتائج التحقيق و إتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة الأخطاء حتى لا تتكرر الحوادث و هذا معمول به في بعض الدول المتقدمة“.

وشدد متابع: ”المشكله الي حاصه انه الحين الي يسوقوا الباصات اغلبهم شباب ما تتجاوز اعمارهم 22سنه وما عندهم الخبره في قيادة على الجبال ومنحدرات وهذا اكبر غلط انه يتعاملوا مع اصحاب الباصات لا توجد لديهم الخبره الكافيه وهذا نتيجتها نسأل الله السلامه ويرحم الموتى“.

وأيد آخر: ”انا لله وانا اليه راجعون ، يستحسن وضع دوريات للشرطة لتوجيه السائقين والسياح في اوقات العطلات الاسبوعية والاجازات لان للاسف ثقافة القيادة في الجبال وفي عبور الاودية مغيبة لكثير من سائقي المركبات“.

وانتقد حمدان المفرجي: ”لله الامر من قبل ومن بعد ورحم الله المتوفين وهنا اطرح استفسار هل حافلات ١٥ راكب مهيآت لصعود جبل هاط؟ وايضا هل الشارع تتوفر فيه وسائل الحماية؟ وهل الشارع يتحمل كثافة المرور المتزايدة؟“.