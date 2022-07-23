أم تنقذ طفلتها من براثن "قرد مجنون" حاول خطفها (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، مقطع فيديو لمهاجمة قرد طفلة محاولا خطفها في قرية تيربيغوريفو بضواحي موسكو قبل أن تتدخل الأم وتنقذها.

وتسبب القرد الجامح والذي أكدت السلطات الروسية بأنه كان هاربا من حديقة حيوان مجاورة، بإصابات للطفلة أدخلت على إثرها للمستشفى.

ونقل موقع روسيا اليوم على لسان، المحقق في شكاوى الأطفال بضواحي موسكو، بأن الطفلة، التي هاجمها قرد في قرية تيربيغوريفو، خضعت لعملية جراحية ولا شيء يهدد حياتها.

وقال عن حالة الطفلة الصحية ”الأطباء أجروا العملية. كلي أمل في أن تتحسن صحة الطفلة الصغيرة قريبا“.

قرد يهاجم طفلة ويحاول خطفها في قرية تيربيغوريفو بضواحي موسكو قبل أن تتدخل الأم وتنقذها #إرم_نيوز #روسيا #Терпигорьево pic.twitter.com/vPrQ1KDkbK — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 22, 2022

والطفلة ترقد الآن في العناية المركزة، فيما كانت عائلتها قدمت إلى ضواحي موسكو من جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأوضحت التحريات أن القرد المهاجم خرج من حديقة حيوان خاصة في المنطقة وأن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.

ويظهر المقطع المتداول كيف هاجم ”القرد المجنون“ مجموعة من الأطفال كانوا قرب حوض سباحة، حيث تمكن الأطفال من الهرب إلا أن القرد استطاع التشبث بالطفلة التي لم يسعفها الوقت للحاق بأقرانها.

وبينما كان القرد يشد بعنف جسد الطفلة نحوه، أتت الأم المنقذة لتخلص الطفلة من براثن القرد المتوحش، إلا أن القرد كان مصمما على الإمساك بالطفلة حتى وهي بين يدي والدتها وبحضور والدها الذي كان أيضا يحاول مع زوجته إبعاد القرد، وبعد نجاحهما في ذلك أسعفا الطفلة التي أدخلت المستشفى، حيث أجريت لها عملية جراحية وهي ترقد الآن تحت المراقبة.