السعودية.. منشار آلي يتسبب ببتر رِجل شاب في الليث

تسبب منشار زراعي في بتر رجل شاب سعودي بينما كان يحاول مساعدة والده في جني المحصول الزراعي في محافظة الليث.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الشاب تركي بن محمد الصاملي، البالغ من العمر 24 عاما، ذهب إلى المزرعة من أجل جمع المحاصيل، وأثناء قيامه بذلك ترك المنشار الزراعي في وضع التشغيل عقب استخدامه، ما تسبب بالتفاف المنشار نحوه والتسبب ببتر ساقه.

ونقلت الصحيفة عن أسرة الصاملي قولها، “ عقب قطع المحصول الزراعي بمزرعة والده بوساطة منشار آلي؛ قام بترك المنشار أرضاً في وضع التشغيل، وبينما كان يقوم بجمع المحصول الزراعي سقطت رجله على حافة المنشار، ليتلف حول رجله وتسبب في قطع ساقه من النصف“.

وعلى الفور تم إسعاف الشاب ونقله إلى مستشفى الليث العام، وقال الأطباء إن رجل الشاب محمد تعرضت للبتر جراء المنشار، وأعطيت له المسكنات لتخفيف الألم وهو ما زال نائما بالمستشفى، بعد إجراء عملية جراحية لتوصيل أوردة رجله.

وناشدت أسرة الشاب بنقله على وجه السرعة إلى مستشفى متخصص، أملا في حماية رجله من البتر بعد أن قام فريق الأطباء بعملية جراحية لتوصيل الأوردة، ما يتطلب متابعة الحالة من قبل مستشفى متخصص لإنقاذ رجل الشاب من البتر.

وبحسب ما نقلته الصحيفة السعودية عن أسرة الشاب تركي بن محمد الصاملي، فإن مستشفى الليث رفع إحالة إلى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة بناء على طلبها، ولم يتم قبوله حتى اللحظة.