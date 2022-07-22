سعودي يطلق النار على طبيب مصري بمقر عمله في القصيم

أطلق مواطن سعودي النار على طبيب شرعي مصري يدعى أيمن عبد السلام (55 عامًا)، ثم اعتدى عليه بسلاح أبيض في وجهه، أثناء تأدية عمله بمركز السموم في مدينة القصيم، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة.

وبحسب موقع ”القاهرة 24″، نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة الطبيب المصري بعد إجراء عملية جراحية لاستخراج الرصاصة التي أصابت جسده، ليتم نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة القصيم.

فيما نقل موقع ”البشاير“ المحلي أن سبب الواقعة ”اعتراض المواطن السعودي على قيام المجني عليه الطبيب المصري أيمن عبدالمنعم بتشريح جثة شقيق الأول“.

وذكر أن ”المواطن السعودي لم يستطع السيطرة على انفعاله ليتطور الأمر ويطلق النار على الطبيب المصري، ثم أشهر سلاحه الأبيض قبل أن يسقط الأخير أرضًا ووجه له ضربة بالوجه“.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من وصول جثمان الصيدلي المصري أحمد حاتم، الذي قتل بمدينة سكاكا على يد إحدى السعوديات، إلى مطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران القادمة من مطار الرياض في السعودية.

وتعرض ”حاتم“ لإطلاق نار من قبل ”إحدى المواطنات السعوديات حين رفض طلبها وإصرارها على صرف حقنة مضاد حيوي من الصيدلية دون وصفة طبية، التزاما بالقوانين المعمول بها“.

وكان في استقبال جثمان المغدور، صباح الأربعاء الماضي، أسرته ووفد من مجلس نقابة صيادلة مصر.

وأثار مقتل الصيدلي المصري موجة من الجدل والغضب، خاصة بسبب ظروف عائلته الصعبة كونه معيلا أساسيا لها، ولكونه لقي مصرعه رميًا بالرصاص لرفضه صرف مضاد حيوي لسيدة دون وصفة طبيب وفقًا للقوانين السعودية.

وألقت قوات الأمن السعودية القبض على المتهمة بجريمة القتل، فيما أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، ثقتها في الإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية.