مصرع 10 سودانيين غرقا جرفت السيول سيارتهم (فيديو)

لقي 10 أشخاص مصرعهم، حينما جرفت سيول سيارة كانت تقلهم بين منطقتي ”ابوجبيهة“ و“كالوقي“ في ولاية ”جنوب كردفان“ السودانية، غرب العاصمة الخرطوم.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سيارة ”لاندكروزر بفلو“ تقل مواطنين، حاول سائقها عبور مجرى مائي لكن قوة اندفاع السيول حول وجهة السيارة وجرفها إلى منطقة عميقة ثم اختفت تحت الماء.

وقال فيصل سعد، أحد أبناء منطقة ابوجبيهة، لـ“إرم نيوز“، إن المنطقة التي غرقت فيها السيارة، تعرف بـ“خور المليسة“ وهو مجرى مائي موسمي تتكرر فيه مثل هذه الحوادث بشكل سنوي، حسب قوله.

وأضاف سعد أن ”عدد الضحايا 10 أشخاص انتشلت جثامينهم من المياه، فيما تمكن آخرون من النجاة سباحة“، مبينا أن السيارة كانت تحمل 23 شخصا، 14 داخلها، و9 فوقها.

وأشار إلى أن السيارة كانت تقوم بـ“رحلة مواصلات“ داخل الولاية، تحركت من منطقة ”كالوقي“ إلى ”ابوجبيهة“ بولاية جنوب كردفان، حيث المسافة بينهما حوالي 60 كيلو مترا.

وأضاف أن ”خور المليسة“، يقع في منتصف الطريق بين المنطقتين، وهو مجرى مائي عميق ومتسع الأطراف، تجري مياهه من الغرب إلى الشرق“، مناشدا السلطات ضرورة تشييد جسر في هذه المنطقة التي تعتبر نقطة عبور رئيسية للمسافرين.

وأوضح أن السيارة المنكوبة تستخدم في نقل المواطنين في رحلاتهم بين مناطق الولاية، مشيراً إلى أن خط الرحلة يستخدمه ما يسمونهم بـ“الدهابة“ وهم الذين يعملون في التعدين التقليدي.

وتعاني مناطق ولاية جنوب كردفان المتأثرة بالحرب، من غياب الطرق الاسفلتية، حيث تتعطل الحركة خلال فصل الخريف بسبب انقطاع الطرق التي تمتلئ بالوحل بسبب الأمطار والسيول.