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منوعات

اشتعال النيران بشكل كثيف في صوامع القمح بمرفأ بيروت
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 12:53 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 13:55 GMT

اشتعال النيران بشكل كثيف في صوامع القمح بمرفأ بيروت

ذكرت تقارير لبنانية، اليوم الخميس، بأن صوامع القمح الموجودة في مرفأ بيروت المنكوب، اشتعلت فيها النيران بشكل كثيف. حريق جديد في #مرفأ_بيروت يطال صوامع القمح

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المصدر: إرم نيوز

ذكرت تقارير لبنانية، اليوم الخميس، بأن صوامع القمح الموجودة في مرفأ بيروت المنكوب، اشتعلت فيها النيران بشكل كثيف.

وتداولت قنوات لبنانية وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع من مرفأ بيروت تظهر حقيقة اشتعال النيران بالفعل.

وتظهر في الصور والمقاطع النيران وقد اشتعلت بشكل كبير في الصوامع، وتصاعد دخان كثيف من الصوامع المحترقة.

وكلف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي فرق إطفاء بيروت والدفاع المدني بالقيام فورًا بعملية التبريد بطريقة لا تهدد سلامة الأشخاص ولا تشكل خطرًا على الصوامع.

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