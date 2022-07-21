اشتعال النيران بشكل كثيف في صوامع القمح بمرفأ بيروت

ذكرت تقارير لبنانية، اليوم الخميس، بأن صوامع القمح الموجودة في مرفأ بيروت المنكوب، اشتعلت فيها النيران بشكل كثيف.

حريق جديد في #مرفأ_بيروت يطال صوامع القمح pic.twitter.com/IILOF5PWZq — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 21, 2022

وتداولت قنوات لبنانية وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع من مرفأ بيروت تظهر حقيقة اشتعال النيران بالفعل.

وتظهر في الصور والمقاطع النيران وقد اشتعلت بشكل كبير في الصوامع، وتصاعد دخان كثيف من الصوامع المحترقة.

وكلف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي فرق إطفاء بيروت والدفاع المدني بالقيام فورًا بعملية التبريد بطريقة لا تهدد سلامة الأشخاص ولا تشكل خطرًا على الصوامع.