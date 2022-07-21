الجزائر.. 8 قتلى إثر حادث "مروع" في سيدي بلعباس

لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، في محافظة سيدي بلعباس، غرب الجزائر العاصمة، وذلك في حادث سير ”مروع“.

وأوضحت قوات الدرك الجزائري، في بيان على فيسبوك: أن الحادث ”وقع بالطريق الوطني رقم 92 الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس وسعيدة بالضبط على مستوى بلدية تلموني، وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص“.

ونشرت صفحة ”طريقي“ على ”فيسبوك“ التابعة لقوات الدرك الجزائري إلى جانب البيان المقتضب، صورا للحافلة المتضررة التي اصطدمت بسيارة سياحية ما أسفر عن سقوط 8 قتلى على عين المكان إضافة إلى عدد من الجرحى.

وتشهد الجزائر عدة حوادث سير قاتلة، لا سيما خلال فترة ذروة التنقلات بين المحافظات الجزائرية لقضاء العطلة الصيفية.

ووفق أرقام رسمية عن المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، فقد بلغ عدد ضحايا حوادث المرور في الجزائر 650 شخصا، خلال 2021، إضافة إلى 20169 جريحا هم ضحايا 16892 حادث سير.

وتقول الجهات الرسمية والمختصون في الجزائر، إن أسباب ارتفاع معدل حوادث السير تعود إلى ”العنصر البشري“، والذي يمثل أكثر من 50% من أسباب حوادث السيارات والشاحنات والحافلات بالجزائر، بالإضافة إلى عوامل أخرى بينها سوء البنية التحتية ونوعية السيارات.