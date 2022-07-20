بعد تسببه بمقتل 23 شخصا.. النيابة العامة المصرية تأمر بحبس سائق "الحصان الذهبي"

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، بحبس سائق أتوبيس شركة ”الحصان الذهبي“ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق؛ بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه واتباعه للقوانين في وفاة 23 شخصًا وإصابة ثلاثة وثلاثين آخرين من ركاب ”الأتوبيس“، بعدما اصطدم بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وهو يسير بسرعة زائدة وبقيادة متهورة، وهو تحت تأثير مواد مخدرة.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا، أمس الثلاثاء، بوقوع حادث التصادم بين ”الأتوبيس“ وسيارة نقل بمقطورة على طريق الجيش الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي في محافظة المنيا، ووفاة بعض ركاب ”الأتوبيس“ وإصابة الباقين، فتولت النيابة العامة التحقيقات وانتقلت إلى محل الحادث لمعاينته ومعاينة السيارتين، فتبينت وقوع الحادث نتيجة اصطدام ”الأتوبيس“ بالسيارة النقل التي كانت متوقفة على جانب الطريق لعطل فيها.

وانتقل فريق من النيابة العامة للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، فشهدوا بقيادة سائق ”الأتوبيس“ بسرعة زائدة، وهو ما أشارت إليه معاينة محل الحادث وتحريات الشرطة بأقوال مجريهما والمهندس الفني في التحقيقات.

وباستجواب النيابة العامة للمتهم سائق ”الأتوبيس“ أنكر ما نُسب إليه من اتهام، وادعى أن سبب الحادث يرجع إلى أنه حال تفاديه سيارة تخطته على الطريق فوجئ بالسيارة النقل المتوقفة فاصطدم بها، بينما سألت النيابة العامة قائد السيارة المتوقفة على جانب الطريق، فقال إنه توقف بعد تلف أحد إطارات السيارة، ففوجئ ”بالأتوبيس“ يصطدم بسيارته.

وعلى ذلك، قررت النيابة العامة فحص عينتي بول ودماء لسائق ”الأتوبيس“، فتبين تعاطيه المواد المخدرة، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وجارٍ استكمالها.