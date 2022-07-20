تونس تحقق بحرائق الغابات ولا تستبعد "عملًا إجراميًا"

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق بملابسات الحرائق التي شهدتها البلاد، خلال الساعات الماضية، دون أن تستبعد وجود طابع إجرامي فيها.

ولم يستبعد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وجود عمل إجرامي وراء حريق جبال بوقرنين في ولاية بن عروس، مؤكدًا أنه تم فتح تحقيق في الحادثة، وأنه سيبيّن إن كانت عملًا إجراميًا أم لا .

وقال شرف الدين خلال إشرافه على تسلم شاحنات إطفاء جزائرية، إنه ”تم فتح تحقيق في الحادثة، وهو الذي سيبيّن إن كان عملًا إجراميًا أم لا، وتم إعلام النيابة العامة بالحادثة، وفتح تحقيقات قضائية في الغرض“.

وتمكّنت الحماية المدنية، والجيش التونسي، بمساندة جزائرية، من السيطرة على حريق اندلع، الثلاثاء، على نطاق واسع بجبل بوقرنين جنوب العاصمة تونس، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية مست أهالي المنطقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية التونسية معز تريعة، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أن ”مؤشرات السيطرة على النيران في حريق جبل بوقرنين إيجابية جدًا“ موضحًا أن ”السيطرة على النيران تقدمت بشكل كبير، ولا توجد خطورة على المناطق السكنية“.

وقال تريعة إن ”كافة الوحدات الميدانية من حماية مدنية، وإدارة الغابات، وكافة الأطراف المتدخلة، تواصل جهودها لإخماد جيوب النار السفلى“، مؤكدا أنه ”خلال الساعات المقبلة ستتم السيطرة النهائية على الحريق“.

وأكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية على مستوى ممتلكات المواطنين، موضحًا أن الخسائر شملت فقط النسيج الغابي، حيث يمتد جبل بوقرنين على عدة هكتارات، ويتميز بتنوع غطائه الغابي من أشجار وأعشاب.

وبخصوص دوي الانفجارات الذي سُمع في حريق جبل بوقرنين، اليوم الأربعاء، أوضح مسؤول الحماية المدنية بمحافظة بن عروس جنوب العاصمة تونس، نجم الدين بالحاج محمد، أن ”دوي الانفجارات الذي تم سماعه في حريق جبل بوقرنين قد يكون ناجمًا عن انفجار قوارير أو عبوات مضغوطة، وأن الأمر لا يدعو إلى القلق.

وساهمت قوات من الجيش التونسي في إخماد الحريق من خلال تنفيذ طلعات جوية لإخماد الحريق في قمة الجبل.