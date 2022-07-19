تونس.. انلاع حريق ضخم بجبل بوقرنين وآخر في بوعرقوب

إندلع مساء الثلاثاء حريق ضخم بجبل ”بوقرنين“ بمحافظة بن عروس التونسية ، إضافة إلى حريق ثان في منطقة ”بوعرقوب“ من محافظة نابل، وتدخلت عناصر الحماية المدنية والجيش التونسي لإطفاء الحريقين.

ومازالت النيران مشتعلة في جبل ”بوقرنين“ بالرغم من تدخل عناصر الجيش التونسي بالطائرات ، كما أن النيران امتدت إلى مناطق قريبة من الأحياء الشعبية القريبة من الجبل.

وقال المتحدّث باسم الإدارة العامة للحماية المدنية العميد، معز تريعة، أنّ الحريق مشتعل بقمة الجبل في الوقت الحالي من الجهة المحاذية لحيّ ”الكعبي“ ، مؤكّدا توجيه 8 شاحنات إطفاء تابعة للحماية المدنية بمحافظة بن عروس والوحدات المجاورة والوحدة المختصّة إضافة إلى شاحنتين تابعتين لإدارة الغابات ، إلى منطقة الحريق .

وأفاد معز تريعة في تصريحات إعلامية ، بأنّ الجهود متواصلة حاليا من قبل جميع الوحدات للسيطرة عليه ومنع انتشاره ووصوله إلى الوحدات السكنية المجاورة، مشيرا إلى أنّ وحدات الإطفاء تواجه صعوبة في الوصول إلى مكان الحريق باعتباره في منطقة وعرة.

وتشهد منطقة ”بوعرقوب“ من محافظة نابل، أيضا حرائق في جبل بجانب الطريق الرئيسة، التي تصل المنطقة بمركز المحافظة.

وتدخلت عناصر الحماية المدنية لاطفاء الحريق ،لكن النيران مازالت مشتعلة إلى الآن وبدأت تقترب بشكل تدريجي نحو أحياء ”بوعرقوب“.

ويذكر أن تونس تشهد من حين لآخر سلسلة من الحرائق، التي شككت السلطات التونسية في أسباب اندلاعها.

وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا من وجود ”مخطط لإحراق البلاد“، في ظل تواصل موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من المحافظات والمناطق التونسية، متوعدا بملاحقة من يقفون وراءها.

وقال قيس سعيد، خلال لقاء جمعه مع قيادات أمنية في وزارة الداخلية، إن ما ”تشهده الأيام الأخيرة من أحداث، محاولة يائسة لحرق البلاد“.

وأضاف: ”الحرائق التي شهدتها عدة مناطق في البلاد ليس من قبيل الصدفة.. حتى البحر لم يسلم من سياسة الأرض المحروقة“.