الأردن.. تفاصيل "مروعة" جديدة حول قتل امرأة حامل في الزرقاء

كشفت وسائل إعلام أردنية عن تفاصيل جديدة ”مروعة“ حول مقتل امرأة وإخفاء جثتها داخل محل تجاري في مدينة الزرقاء، شمال شرق العاصمة عمّان.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في وقت مُبكر اليوم الثلاثاء، عن بعض تفاصيل الجريمة، حيثُ صرحت عن ورود معلومات حول قتل أحد الأشخاص امرأةً، وإخفاء جثتها داخل أحد المحال التجارية في محافظة الزرقاء.

وأشارت في بيان إلى أن ”التحقيق حددت هوية الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه“.

وبينت أن الجاني ”اعترف بقتله إحدى الفتيات إثر خلافات بينهما، وأنه ضربها بوساطة أداة راضة أثناء وجودها داخل محله التجاري، ما أدى إلى وفاتها، قبل إخفاء جثتها داخل المحل وغادر المكان“.

وأكدت المديرية أنه ”تم التوجه إلى المحل التجاري وبدلالته عثر على جثة الفتاة وجرى تحويلها إلى الطب الشرعي ومازال التحقيق جاريا“.

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، قال موقع ”رؤيا“ الإخباري المحلي، إن اللجنة الطبية الشرعية انتهت من تشريح جثة الفتاة، التي عثر على جثتها مقتولة ملفوفة بكيس نفايات وسكب عليها الكيروسين ”كاز“ ومخبأة في محل التجاري.

ونقل الموقع المحلي عن مصدر مقرب من التحقيق أن المغدورة تبلغ من العمر 22 عامًا، وهي حامل بالشهر الثامن بجنين ذكر متوفى، وقد تعرضت لضربات متعددة بـ“شاكوش“ على الرأس أدى إلى كسر الجمجمة وتهتك الدماغ.

وأضاف المصدر أن الجثة تعرضت لأكثر من 20 طعنة متعددة في الصدر، إذ أصابت اثنتين من الطعنات الرئة اليسرى والقلب، ما أدى إلى نزف دموي شديد إلى جانب وجود جرح قطعي على عنق الرقبة، بينما تركزت الطعنات على الصدر.