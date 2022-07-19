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مصر.. مصرع 22 شخصًا وإصابة 33 في حادث مروع بالمنيا
تاريخ النشر: 19 يوليو 2022 7:39 GMT
تاريخ التحديث: 19 يوليو 2022 8:35 GMT

مصر.. مصرع 22 شخصًا وإصابة 33 في حادث مروع بالمنيا

قتل 22 شخصا وأصيب 33 آخرون في حادث سير مروع وقع بمحافظة المنيا شمال صعيد مصر، اليوم الثلاثاء، وفق تقارير محلية. وذكر موقع اليوم السابع المحلي أن "الطريق

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المصدر: فريق التحرير

قتل 22 شخصا وأصيب 33 آخرون في حادث سير مروع وقع بمحافظة المنيا شمال صعيد مصر، اليوم الثلاثاء، وفق تقارير محلية.

وذكر موقع اليوم السابع المحلي أن ”الطريق الصحراوى الشرقي شهد حادث اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالقرب من قرية البرشا في مركز ملوي، ونتج عن ذلك سقوط عدد كبير من الضحايا جميعهم من محافظات جنوب الصعيد“.

وأوضح أن فرع هيئة الإسعاف بالمنيا دفع بعشر سيارات لنقل المصابين، ولا يزال حصر المصابين والمتوفين جاريا.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حافلة الركان وهي شبه مدمرة، وسط تواجد أفراد من الشرطة المحلية.

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وبحسب اليوم السابع، فقد أشارت البيانات الأولية للحادث إلى أن سيارة النقل كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير أحد الإطارات، قبل أن تصطدم بها حافلة الركاب من الخلف، والتي كانت قادمة من محافظة سوهاج ومتجهة إلى القاهرة.

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