الهند.. قرود تهاجم منزلا وتقتل رضيعا بشكل مأساوي

تسببت قرود في قتل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، بعدما خطفته من والدته التي كانت تحمله على شرفة منزلها في قرية دونكا بولاية أوتار براديش الهندية.

ونقلت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يوم الإثنين، عن وسائل إعلام هندية قولها، إن الأب الذي يُدعى ”نيرديش أوبدهياي“، ”كان يقف على شرفة سطح منزله المكون من ثلاثة طوابق مع زوجته وابنه الرضيع عندما اختطفت قردة الطفل“.

وأشارت الصحيفة أن ”القرود داهمت المنزل وقامت بمهاجمة الأسرة ومحاصرتها، ولم تنجح محاولات أفرادها في الفرار وإبعادها عنهم“.

وبينت أنهم ”هربوا نحو الدرج لكن نيرديش، الذي كان يحمل ابنه، تعثر وسقط الطفل منه“.

ولفتت إلى أن ”الأب حاول الإمساك بالطفل، إلا أن القرود حملته من يده وألقته من سطح المنزل، ليتوفي الصغير على الفور بشكل مأساوي“.

وتحقق الشرطة حاليا في الحادث، وتم إرسال فريق متخصص للتحقيق في تورط القرود في وفاة الطفل، وفق المصدر ذاته.

وتعتبر ولاية أوتار براديش موطنا لعدد كبير من قرود ”الرايزيسي“، والتي تتجول بحرية في العديد من بلدات ومدن الولاية.

وبالرغم من كون القرود من الحيوانات اللطيفة والمسلية، إلا أن الولاية شهدت سابقا العديد من حوادث الهجوم على السكان وتحديدا الأطفال.

وفي وقت سابق من هذا العام، أظهرت لقطات مرعبة لحظة هجوم قرد على طفلة صغيرة أثناء قيامها باللعب بدراجتها خارج المنزل في بلدية تشونغتشينغ الصينية.

وبينت اللقطات الطفلة وهي ملقاة على الأرض بعد مهاجمتها، حيث أصيبت بخدوش على وجهها بعد أن تم إنقاذها من قبل أحد المارة.

بالإضافة إلى ذلك، لقيت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات مصرعها على يد مجموعة من القرود في قرية بيشبوري الهندية، في شباط/فبراير الماضي.

والعام الماضي، قامت مجموعة من القرود بتشويه وجه طفل عمره شهرين، بعد مهاجمته أثناء ترك مغادرة والدته لغرفة المعيشة للانتهاء من أعمالها المنزلية.