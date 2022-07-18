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مقتل نحو 20 وفقد 30 بانقلاب مركب في باكستان
تاريخ النشر: 18 يوليو 2022 15:49 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 16:10 GMT

مقتل نحو 20 وفقد 30 بانقلاب مركب في باكستان

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 20 شخصا، معظمهم من النساء، لقوا حتفهم كما فقد 30 آخرون بعد انقلاب مركب كان يقل أكثر من 100 شخص في نهر السند بوسط باكستان اليوم

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المصدر: رويترز

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 20 شخصا، معظمهم من النساء، لقوا حتفهم كما فقد 30 آخرون بعد انقلاب مركب كان يقل أكثر من 100 شخص في نهر السند بوسط باكستان اليوم الإثنين.

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وذكرت الحكومة في بيان لها، أن المركب المكتظ بالركاب كان في طريقه لحفل زفاف عندما انقلب في نهر السند بمنطقة صادق آباد.

وقال البيان إن الغواصين أنقذوا نحو 90 شخصا، مضيفا أن معظم الركاب كانوا من النساء والأطفال.

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وأبلغ أسلم تسليم المسؤول بالحكومة المحلية قناة جيو نيوز التليفزيونية المحلية: ”انتشلنا 20 جثة حتى الآن“ ومعظمهم من النساء.

وقال إن نحو 30 شخصا آخرين ما زالوا مفقودين.

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