بسبب محضر غش.. طالبة مصرية تلقي بنفسها من الطابق الثاني

ألقت طالبة مصرية في المرحلة الثانوية، نفسها من الطابق الثاني بمدرستها في محافظة أسيوط جنوبي البلاد، حيث تنعقد امتحانات الدور الثاني للراسبين في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وجرت الحادثة في مدرسة أولاد مرجان الثانوية بمركز ديروط، بعدما حرر مراقبو الامتحان محضر غش لها؛ ما أدى إلى إصاباتها بإصابات خطيرة.

وتضمن التقرير الطبي الأولي بشأن الطالبة التي تدعى أماني والبالغة من العمر 17 عاما إصابتها بكسور متفرقة نقلت على إثرها للمستشفى.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن، حيث تبين أن الطالبة قامت بالقفز من الدور الثاني، بعد محاولات من جانبها لإثناء مراقبي الامتحان عن تحرير محضر غش لها.

في مقابل ذلك قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط فتح تحقيق عاجل في الواقعة بمعرفة لجنة المتابعة والشؤون القانونية للوقوف على ملابسات الواقعة، والدوافع ورائها، بعد السماع لشهادات رئيس اللجنة، وزميلات الطالبة، والمراقبين .