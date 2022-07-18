مقتل أسود هاربة "زرعت الرعب" في مقاطعة جنوب إفريقية

قُتلت ستة أسود بعد هربها من محمية للصيد في جنوب إفريقيا وترويعها للسكان الذين يعيشون في الجوار، على ما أعلنت السلطات المعنية بالحياة البرية، الإثنين.

وأوضحت السلطات أن حراسا في مقاطعة كوازولو-ناتال، شرق البلاد، قتلوا الأسود، الجمعة، بعدما احتج السكان على عدم قدرتهم على السير بأمان في الليل.

وقال موسى منتامبو الناطق باسم محمية ”ايزيمفيلو كيه زد إن“ للحياة البرية في بيان: ”كان الغضب يتصاعد فيما كانت هناك مخاوف من أن الأسود لم تعد تخاف من البشر“.

وأضاف أن الأسود قتلت ستة أبقار على الأقل، ولم تعد تهرب عند رؤيتها بشرا، وبدلا من ذلك كانت تسير نحوهم.

عالميا، يتناقص عدد الأسود التي تعيش في البرية، لكن في جنوب إفريقيا تتنامى أعدادها وقد وصلت إلى 3500 أسد، وفقا لجمعيات معنية بالحياة البرية.