سقوط منطاد سياحي على متنه 30 شخصا في الأقصر

تعرض بالون طائر ”منطاد“، كان يقل على متنه قرابة 30 راكبا بينهم سياح من عدة جنسيات أوروبية، اليوم الإثنين، إلى السقوط في محافظة الأقصر السياحية أقصى الجنوب المصري.

وقال أحد شهود العيان لـ“ارم نيوز“، إن الحادث لم ينتج عنه أي وفاة بين ركاب المنظاد، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

وأوضح شاهد العيان الذي يعمل في مجال المنطاد الطائر بالمنطقة، أنه تم إبلاغ كافة العاملين في هذا المجال عقب الحادث بوقف العمل لحين صدور تعليمات جديدة.

من جانبها، قررت وزارة الطيران المدني المصرية، وهي الجهة المنظمة لمجال العمل في البالون الطائر السياحية بالمحافظة، تعليق نشاط طيران البالونات لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم الإثنين للتحقيق في الواقعة“.

وقالت الوزارة في بيان أطلعت ”إرم نيوز “ على نسخة منه: ”بعد إقلاع مجموعة من البالونات ووصولها إلى ارتفاع 60 مترا تقريبا حيث كانت سرعة الريح حوالي 7 عقدات على هذا الارتفاع، انحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر، ما أدى إلى قطع في البالون“.

وأضافت: ”البالون الذي حدث به القطع هبط إلى الأرض ووصل ركابه بسلام، عدا راكبين تعرضا لإصابات طفيفة، وتم نقلهما بالإسعاف إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما“.