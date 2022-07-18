كلب يقتل صاحبته لسبب غريب

قتل كلب من نوع ”بولدوغ“ المعروف بأنه من أشرس الكلاب صاحبته وهي أم بريطانية لطفلين في هجوم عنيف بعد أن أصيب بحالة هياج فجأة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفقًا لما ذكرته صحف بريطانية اليوم الاثنين.

وتوفيت جوان روبنسون البالغة من العمر 43 عامًا في موقع الهجوم في بلدة ”روثرهام“ بجنوب مقاطعة يوركشاير شمال بريطانيا في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

وأشارت صحيفة ”مترو“ وصحف أخرى إلى أن صديقها جيمي ستيد البالغ من العمر 42 عاما أصيب بجروح خطيرة في يديه ووجهه وبطنه بينما كان يحاول يائسًا إنقاذها.

وقالت والدة جوان، دوتي روبنسون، إن عائلتها تُركت في حالة من ”عدم التصديق والصدمة“، مضيفة: ”أريد أن يعرف الجميع مدى حبها لها“.

واضافت: ”أتمنى فقط أن يكون الأمر سريعًا وأنها لم تعانِ كثيرًا“، مشيرة إلى أن كلبي ابنتها ”روكو“ المسؤول عن الهجوم المميت، و“لولا“ قتلا برصاص الشرطة بعد أن تم الإمساك بهما السبت الماضي.

ولفتت إلى أن ”روكو“ كان ”أكبر من أسد“ لكنه لم يكن يمثل أي مشكلة، مضيفة: ”لقد كانا كلبين جيدين، فهي ليست سلالة محظورة وليست خطرة.. لم يكونا مرتبطين ولكنهما كانا متعاونين بشكل جيد ولا أعرف لماذا أصيبا بحالة هياج فجأة.. لابد أن السبب كان ارتفاع الحرارة؛ إذ إن هناك قولا مأثورا عن خروج الكلاب المجنونة في شمس الظهيرة“.

وقال الجار جون أليرتون (69 عامًا) وهو عامل منجم متقاعد: ”إنه حقًا، حقًا مأساوي“. فيما قال صديق آخر: ”لقد دمرت.. كانت سيدة محبوبة ولها عائلة جميلة“.

بدورها قالت شرطة جنوب يوركشاير: ”تم استدعاؤنا إلى المنطقة الليلة الماضية حوالي الساعة 10:15 مساءً عندما أبلغ أحد أفراد الجمهور أن كلبًا قد هاجمه هو وامرأة“.

وقالت الشرطة: ”تعرضت امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا لعضة قاتلة، وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها رجال الإنقاذ، فقد أُعلن عن وفاتها للأسف على الفور“ مضيفة أن المنزل ظل مطوقا يوم السبت بينما تتواصل التحقيقات.