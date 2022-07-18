أمريكا.. 3 قتلى بإطلاق نار بمركز تجاري في إنديانا

قتل 3 أشخاص بإطلاق نار وقع داخل قاعة طعام بمركز تسوق خارج مدينة ”إنديانابوليس“ عاصمة ولاية ”إنديانا“ الأمريكية.

مسلح يقتل 3 أشخاص في مركز للتسوق بمدينة إنديانابوليس الأمريكية #إرم_نيوز #الولايات_المتحدة #Indianapolis pic.twitter.com/rUu9YcM8vr — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 18, 2022

ونقلت صحيفة ”إنديانابوليس ستار“ عن رئيس شرطة ”غرينوود“ جيم إيسون، قوله إن ”شخصين آخرين أصيبا في الحادث الذي وقع بمركز غرينوود بارك للتسوق“.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن أحد المارة والذي كان يحوز سلاحًا أيضا، رأى الواقعة فأطلق النار على المسلح وأرداه قتيلا.

وقالت الصحيفة إن“ المهاجم كان بمفرده وكان يحمل بندقية وذخائر“.

ونشرت شرطة غرينوود رسالة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تطلب من الأشخاص الذين شهدوا إطلاق النار الاتصال بها للإدلاء بمعلومات.

وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال عنف مسلح تشهدها الولايات المتحدة.

ووقعت حادثتا إطلاق نار في أيار/ مايو الماضي، في نيويورك وتكساس، أسفرتا عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأدى الارتفاع في أعمال العنف إلى إعادة إثارة الجدل حول تنظيم السلاح في البلاد. ومن المقرر أن تصوت لجنة بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما، على مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية.