البحث عن كلبين مفقودين يقود للكشف عن مفاجأة صادمة

أصيب أهالي قرية في تايلاند بصدمة عندما عثروا على ثعبان ضخم يزيد طوله على 22 قدما (7 امتار) أثناء البحث عن كلبين مفقودين وجدا داخل أحشاء الثعبان.

وعثر على الثعبان في أرض قاحلة مع انتفاخ كبير في بطنه ويعتقد السكان المحليون أنه كان يعيش على الحيوانات الضالة والأليفة.

ونقلت صحيفة ”مترو“ البريطانية، الأحد، عن وسائل إعلام تايلاندية، أن الثعبان العملاق شوهد ينزلق عبر مواد البناء المهجورة في قطعة أرض شاغرة في مقاطعة ”سيساكيت“ شمال شرق تايلاندة.

ونشرت الصحيفة لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر خبراء حيوان تايلانديين وهم يسحبون الثعبات حيا من داخل عش بناه باتقان تحت كومة من الأعمدة الخرسانية القديمة في القرية.

وقال بياشات تشاروينسوفا أحد سكان القرية: ”لقد كان واحد من أكبر الثعابين التي رأيناها حتى الآن…. إنه حقا ثعبان عملاق وافترس كثير من الحيوانات الأليفة والضالة بسهولة.“

وأضاف: ”ربما عاش الثعبان في تلك الأرض القاحلة لفترة من الوقت وعاش على تلك الحيوانات وغيرها ممن كانت تتجول في المنطقة.“

وأشار بياشات إلى أن أحد القرويين كان يبحث عن كلبيه الأليفين المفقودين عندما شاهد الثعبان وأبلغ السلطات المختصة، مرجحا أن الكلبين الموجودين داخل بطن الثعبان هما الكلبين الذي كان يبحث عنهما“.

وقال مسؤول محلي، إنه تم العثور على كلبين كبيرين داخل أحشاء الثعبان الذي يبدو أنه افترسهما قبل فترة قصيرة ما أدى إلى انتفاخ بطنه بشكل كبير.

وأضاف: ”عثر على الثعبان بسهولة بسبب حجمه الكبير وحقيقة أنه كان بالكاد يستطيع التحرك بسبب ضخامة وجبته الأخيرة“، مشيرا إلى أنه تم نقل الثعبان إلى مرفق صحي لإعادة التأهيل وسيتم الاعتناء به من قبل الأطباء البيطريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من أنواع الثعبابين الكبيرة تعيش في تايلاند، بما في ذلك الثعبان الشبكي الذي يعتبر أطول ثعبان في العالم.

ففي العام 2021 ، صادف مزارع في مقاطعة ”تشون بوري“ الشرقية ثعبانا ضخما آخر بطول 20 قدما تطلب ثمانية عمال إنقاذ لسحبه من الحقول.