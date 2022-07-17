وفاة مواطنين غرقا في "وادي الحيملي" بسلطنة عمان

لقي مواطنان في سلطنة عمان، مصرعهما غرقا، في محافظة جنوب الباطنة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، يوم الأحد.

وقالت الوكالة عبر حسابها في تويتر: ”وفاة مواطنَين غرقًا في أحد أودية وادي الحيملي بولاية الرستاق التابعة لمحافظة جنوب الباطنة“.

وفاة مواطنَين غرقًا في أحد أودية وادي الحيملي في ولاية #الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة. #العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 17, 2022

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وجاءت هذه الحادثة، في وقت أشارت فيه الوكالة، إلى أن الجهات المعنية تواصل استعدادها للتعامل مع الحالة المدارية المتوقع بدء تأثيرها المباشر، يوم الأحد، على عدد من محافظات سلطنة عُمان.

وقال المقدم سالم بن محمد الكاف مدير إدارة العمليات بقيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية، إنه ”تم التنسيق مع جميع القطاعات لاستكمال جاهزيتها للتعامل مع الحالة المدارية القادمة لسلطنة عُمان، وتجهيز أماكن الإيواء من جميع النواحي، بما فيها قطاعات الإغاثة والإيواء والصحية والخدمات الأساسية“.

وأكد أن ”شرطة عُمان السلطانية على أهبة الاستعداد في جميع الأماكن للتعامل مع الحالة القادمة، والتعامل مع كافة البلاغات التي تصل إلى عمليات الشرطة“.