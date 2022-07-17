بايدن محاصر بالأزمات

أسعد بن طارق

شابة عراقية

الصيدلي المصري

اختطفت عشيقها

ليفاندوفسكي

رهف تستفز منتقديها

تفاصيل الخلاف
أظهر المزيد

منوعات

مقتل 4 في سقوط مروحية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية
تاريخ النشر: 17 يوليو 2022 10:22 GMT
تاريخ التحديث: 17 يوليو 2022 11:05 GMT

مقتل 4 في سقوط مروحية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم عندما سقطت مروحية تابعة لإدارة الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في أثناء عودتهم من مساعدة رجال الإطفاء في مواجهة حريق

+A -A
المصدر: رويترز

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم عندما سقطت مروحية تابعة لإدارة الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في أثناء عودتهم من مساعدة رجال الإطفاء في مواجهة حريق غابات.

وقال مكتب شرطة مقاطعة برناليلو إن ثلاثة أفراد من مكتب إدارة الشرطة وموظفا واحدا من إدارة الإطفاء بالمقاطعة كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر التي سقطت في وقت متأخر أمس السبت بالقرب من مدينة لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.

وقال مكتب إدارة الشرطة ”لا معلومات عن وجود ناجين. كان هؤلاء الأفراد في طريق عودتهم إلى ألبوكيرك بعد مساعدة أطقم الإطفاء في حريق إيست ميسا“.

وأضاف المكتب أن التحقيق في الحادث لا يزال في مراحله الأولية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play