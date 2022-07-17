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صربيا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة شحن تحطمت في اليونان
تاريخ النشر: 17 يوليو 2022 8:53 GMT
تاريخ التحديث: 17 يوليو 2022 9:35 GMT

صربيا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة شحن تحطمت في اليونان

أعلن وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش، يوم الأحد، أن جميع أفراد طاقم طائرة الشحن الـ8 التي تحطمت مساء أمس السبت، قرب بلدة "باليوخوري كافالاس" شمال

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المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش، يوم الأحد، أن جميع أفراد طاقم طائرة الشحن الـ8 التي تحطمت مساء أمس السبت، قرب بلدة ”باليوخوري كافالاس“ شمال اليونان، لقوا حتفهم.

وأوضح الوزير الصربي أن ”الطائرة -وهي من طراز أنتونوف أن 12- كانت تحمل نحو 11 طنا من الأسلحة بينها ألغام مورتر مضيئة، إلى بنغلادش“.

وكانت وكالة أنباء ”أثينا، نقلت عن شهود عيان، قولهم، إنهم شاهدوا الطائرة مشتعلة، وإنهم سمعوا دوي انفجارات.

وقال يورغوس أرخونتوبولوس، وهو أحد سكان المنطقة، لمحطة ”إي آر تي“ التلفزيونية الحكومية، إنه شعر بأن هناك خطأ ما بمجرد سماعه صوت محرك الطائرة.

وأوضح أنه عند تمام ”الساعة 22:45 فوجئت بصوت محرك الطائرة. خرجت ورأيت الطائرة تحترق“.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل، صورا ومقاطع فيديو للحادثة، فيما أظهر أحد المقاطع الطائرة وهي مشتعلة قبل اصطدامها بالأرض.

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وقال مسؤولون محليون إنه تم نشر 15 رجل إطفاء وسبع آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة.

وقال أحد رجال الإطفاء للصحافيين: ”عليكم الابتعاد حفاظا على سلامتكم. هناك معلومات تفيد بأن الطائرة تحمل ذخيرة“.

وذكرت تقارير إعلامية أن طائرة الشحن كانت متجهة من صربيا إلى الأردن وطلبت أن تهبط اضطراريا في مطار كافالا القريب لكنها لم تتمكن من بلوغه.

وأشار فيليبوس أناستاسيادس، رئيس بلدية بايو المجاورة، إلى أن ”الطائرة تحطمت على بعد نحو كيلومترين من منطقة مأهولة“.

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