طائرة هندية تهبط اضطراريا في كراتشي بسبب "عطل فني"

أجبر عطل فني طائرة تابعة لـ“إنديجو “ وهي أكبر شركة طيران في الهند، على تحويل مسارها إلى كراتشي في باكستان المجاورة، في ثاني حادث من نوعه يتعلق بهبوط غير مقرر خلال نحو أسبوعين.

وكانت الرحلة متجهة إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، من مدينة ”حيدر أباد“ الجنوبية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء ”إيه.إن.آي“ في تغريدة نقلًا عن شركة الطيران ”بعد أن لاحظ قائد رحلة الشارقة – حيدر أباد، عطلًا فنيًّا في الطائرة، تم تحويل الطائرة إلى كراتشي بباكستان كإجراء احترازي“.

وأضافت الوكالة أن ”شركة إنديجو، قررت إرسال رحلة إضافية إلى كراتشي لإعادة الركاب إلى حيدر أباد“.

وكانت شركة ”سبايس جيت“ الهندية، قالت في الـ5 من تموز/ يوليو الجاري، إن طائرة ”بوينغ 737“ كانت متجهة من نيودلهي إلى دبي، هبطت اضطراريًّا في كراتشي بسبب عطل في مؤشر الوقود؛ ما دفع هيئة الرقابة على شركات الطيران إلى إصدار إشعار تحذيري.

وتشهد الهند انتعاشا كبيرا في السفر الجوي المحلي والدولي في الأشهر التي أعقبت رفع القيود التي فرضت لمكافحة جائحة كورونا.