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تحطم طائرة شحن شمال اليونان
تاريخ النشر: 16 يوليو 2022 21:07 GMT
تاريخ التحديث: 16 يوليو 2022 21:20 GMT

تحطم طائرة شحن شمال اليونان

أفادت وسائل إعلام يونانية، في وقت متأخر من مساء السبت، بتحطم طائرة شحن شمال البلاد. وقال ناشطون إن الطائرة كانت تحمل أسلحة لأوكرانيا، تحطمت في شمال اليونان

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المصدر: فريق التحرير

أفادت وسائل إعلام يونانية، في وقت متأخر من مساء السبت، بتحطم طائرة شحن شمال البلاد.

وقال ناشطون إن الطائرة كانت تحمل أسلحة لأوكرانيا، تحطمت في شمال اليونان بالقرب من مدينة كافالا.

ولم يتضح سبب تحطم الطائرة، إن كان ناجما عن تعرضها لهجوم، أو بسبب خلل فني.

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