تحطم طائرة شحن شمال اليونان

أفادت وسائل إعلام يونانية، في وقت متأخر من مساء السبت، بتحطم طائرة شحن شمال البلاد.

وقال ناشطون إن الطائرة كانت تحمل أسلحة لأوكرانيا، تحطمت في شمال اليونان بالقرب من مدينة كافالا.

ولم يتضح سبب تحطم الطائرة، إن كان ناجما عن تعرضها لهجوم، أو بسبب خلل فني.