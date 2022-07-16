الأمطار الغزيرة تودي بحياة 8 أشخاص في السودان

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في السودان إلى وفاة 8 أشخاص، قرب مدينة كأس في ولاية جنوب دارفور، كما تسببت في انهيار أكثر من 100 منزل.

وهطلت يوم الجمعة أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من السودان، بيد أن الأضرار الأكبر وقعت في محلية كأس بولاية جنوب دارفور.

وقال المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين، آدم رجال، لـ“إرم نيوز“ إن الأمطار الغزيرة تسببت في مقتل 8 أشخاص بينهم 4 نازحين، بعد أن جرفتهم السيول العنيفة.

وأكد أن الأمطار أدت كذلك إلى انهيار 100 منزل في معسكري ”بيطري أ، وبيطري ج“ للنازحين، قرب مدينة كأس، إلى جانب خسائر كبيرة في محصول ”البطاطس“.

وناشد رجال المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل وإغاثة النازحين المتضررين في محلية كأس في ولاية جنوب دارفور، قائلا إنهم يعيشون أوضاعاً إنسانية وصحية متردية.

وأوضح أن الضحايا هم ”عزيزة عبد العزيز آدم، 24 عاماً، والطفل أحمد موسى أبكر، وعمره عامان، ونادية عبد الله عبد الكريم خير، 30 عاماً، والطفل عبد الله عبد الحليم زكريا، 8 أعوام“، مشيراً إلى أن هنالك 4 قتلى آخرين مجهولي الهوية.

ويعاني السودان سنوياً من آثار مدمرة للأمطار التي تهطل بغزارة في البلاد، إضافة إلى سيول الوديان وفيضانات النيل.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوشا) كشف قبل يومين عن تضرر 6250 شخصاً من الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولايات ”كسلا، والنيل الأبيض، وجنوب كردفان“، وذلك منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي.

وأوضح، أن المتضررين في ولاية كسلا شرق السودان، في حاجة إلى ”المأوى الطارئ وإمدادات الإغاثة غير الغذائية والمساعدات الغذائية“.

وذكر أن مجموعة التنسيق بين القطاعات في المنطقة اجتمعت قبل يومين، واتفقت مع القطاعات على إجراء التسجيل والتحقق مع الأشخاص المتضررين، وتوفير الاستجابة الطارئة.

ويستمر موسم الأمطار عادة حتى سبتمبر، مع ذروة هطول الأمطار والفيضانات عادة في أغسطس وسبتمبر.

وتستعد السلطات في عدد من المدن السودانية خصوصاً ود مدني، عاصمة الجزيرة، والخرطوم، للتدخلات الطارئة خلال موسم الأمطار.