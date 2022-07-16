مصرية تختطف عشيقها وتصوره بوضع مخل وتطلب فدية من شقيقه

حجزت سيدة مصرية بمساعدة أشخاص آخرين عشيقها داخل شقة سكنية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وطلبت فدية مالية من شقيقه للإفراج عنه.

وتبين لأجهزة الأمن في محافظة الجيزة، بعد القبض على السيدة ومساعديها، أنها قامت باستدراج الشخص بحجة قضاء سهرة معها في شقتها، ثم استعانت بأربعة أشخاص آخرين أجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وصوروه عاريا، وطلبوا فدية من شقيقه لإطلاق سراحه.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت مباحث قسم الهرم في الجيزة بلاغا من مقاول أفاد فيه بأن شقيقه يبلغ من العمر 48 عاما تغيب من يوم الأربعاء الماضي، وتلقى اتصالات من هاتفه من متحدث مجهول طالبه بفدية مليون جنيه (56 ألف دولار) مقابل إطلاق سراحه.

وقال شقيق المجني عليه “إنه كان يتفاوض مع مختطفي شقيقه على تخفيض مبلغ الفدية، حتى أرسلوا له صورة له عاريا ومقيد اليدين“.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة عن مكان احتجاز المجني عليه بشقة في منطقة الطوابق، وباستهدافها تم تحرير المجني عليه وضبط 5 متهمين 3 سيدات واثنين ذكور.

فيما بينت التحريات وجود علاقة غير شرعية تربط المجني عليه بإحدى المتهمات، وأنها استدرجته للشقة لقضاء سهرة معها، وعقب وصوله اعتدى عليه باقي المتهمين، وهددوه بسلاح أبيض، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، ثم صوروه عاريا.

بدورها، قالت سلطات الأمن إنها ضبطت الإيصالات الموقعة وهواتف المتهمين التي تحتوي على الصور، وأحالت المتهمين إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.