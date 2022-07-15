بعبارات مؤثرة.. بحرينيون ينعون الرائد سعد ناصر الهزاني (صور)

نعى مدونون بحرينيون بعبارات مؤثرة الرائد سعد ناصر الهزاني، الذي فارق الحياة اليوم الجمعة؛ إثر حادث مروري مروع على أحد الطرق في المملكة.

وتوفي الرائد الهزاني، القائم بأعمال رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع في مديرية شرطة محافظة العاصمة، إثر حادث بين عدد من السيارات على شارع خليفة بن سلمان باتجاه مدينة حمد، وفقاً لصحيفة ”الأيام“ البحرينية.

وكشفت الصحيفة المحلية عن تفاصيل الحادث المروع، حيث اصطدم الرائد سعد بشاحنة كانت متوقفة في المسار الأوسط على شارع الشيخ خليفة، ثم اصطدم بمركبة أخرى.

ونشرت الصحيفة المحلية صورة لسيارة الرائد والشاحنة والسيارة الأخرى، حيث بدت إحدى السيارات ومرجح أنها سيارة الرائد محطمة بشكل كبير.

وأشارت وزارة الداخلية البحرينية إلى الحادث، وأكدت أنه أسفر عن وفاة شخص دون أن تكشف عن هويته، لافتةً إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها في موقع الحادث عقب وقوعه.

وفاة شخص إثر حادث مروري بين عددمن المركبات على شارع خليفة بن سلمان باتجاه مدينة حمد، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 15, 2022

وقال الصحفي محمد بحر: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الرائد سعد ناصر الهزاني في يوم الجمعة الفضيل، وبذلك فقدت البحرين واحداً من خيرة رجالاتها الأوفياء وأبنائها المخلصين.. الله يرحمك بومحمد“.

إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الرائد سعد ناصر الهزاني في يوم الجمعة الفضيل، وبذلك فقدت البحرين واحداً من خيرة رجالاتها الأوفياء وأبنائها المخلصين الله يرحمك بومحمد#البحرين pic.twitter.com/DDBDCV3cPc — Mohammed Bahar 🇧🇭 (@MohammedBahar) July 15, 2022

ونشر مشاري الكليب صوراً متفرقة للرائد سعد من ميدان العمل، ونعاه قائلاً: ”وفاة الرائد سعد ناصر الهزاني في يوم الجمعة الفضيل، وبذلك فقدت البحرين واحداً من خيرة رجالاتها الأوفياء وأبنائها المخلصين“.

إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الرائد سعد ناصر الهزاني في يوم الجمعة الفضيل، وبذلك فقدت البحرين واحداً من خيرة رجالاتها الأوفياء وأبنائها المخلصين#البحرين #الرائد_سعد_ناصر_الهزاني pic.twitter.com/QiICxFnyp0 — Meshari Al-Kulaib (@meshmish50) July 15, 2022

وكتب عاشق البحرين: ”اللهم ارحمه برحمتك واغفر له وارزق أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الرائد سعد ناصر الهزاني في ذمة الله إثر حادث مروري“.

اللهم ارحمه برحمتك و اغفر له و ارزق اهله الصبر والسلوان ، انا لله و انا اليه راجعون الرائد سعد ناصر الهزاني في ذمة الله اثر حادث مروري. الله يرحمك يا بومحمد 💔#البحرين pic.twitter.com/lAtrjK2quY — عاشق البحرين (@Buhussan) July 15, 2022

وأشار حساب ”الهزازنة“ على ”تويتر“ إلى أنه ستقام الصلاة على الرائد سعد عقب صلاة عصر يوم السبت، وسيتم دفنه في مقبرة المحرق بالبحرين.

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله ابن العم الرائد سعد بن ناصر بن محمد الهزاني وستقام الصلاة عليه عصر يوم غد السبت ١٤٤٣/١٢/١٧هـ في جامع حمد بن علي كانو في مدينة المحرق، والدفن في مقبرة المحرق بالبحرين، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/FpDTgLyphQ — الهزازنة (@1_alhazzani) July 15, 2022

وكانت الإدارة العامة للمرور في المملكة البحرينية قد بدأت عام 2015 تطبيق استراتيجية شاملة تعتمد على استخدام أحدث الأساليب وتقديم أفضل الخدمات المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية.

وكشف العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمرور، في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تراجع حوادث الإصابات والوفيات بنسبة 60% حتى العام 2020 بعد تطبيق الاستراتيجية المرورية الشاملة، ما جعل مملكة البحرين الأكثر انخفاضا على المستوى الإقليمي في معدلات الحوادث المرورية.