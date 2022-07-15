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منوعات

بعبارات مؤثرة.. بحرينيون ينعون الرائد سعد ناصر الهزاني (صور)
تاريخ النشر: 15 يوليو 2022 17:53 GMT
تاريخ التحديث: 15 يوليو 2022 19:35 GMT

بعبارات مؤثرة.. بحرينيون ينعون الرائد سعد ناصر الهزاني (صور)

نعى مدونون بحرينيون بعبارات مؤثرة الرائد سعد ناصر الهزاني، الذي فارق الحياة اليوم الجمعة؛ إثر حادث مروري مروع على أحد الطرق في المملكة. وتوفي الرائد الهزاني،

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

نعى مدونون بحرينيون بعبارات مؤثرة الرائد سعد ناصر الهزاني، الذي فارق الحياة اليوم الجمعة؛ إثر حادث مروري مروع على أحد الطرق في المملكة.

وتوفي الرائد الهزاني، القائم بأعمال رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع في مديرية شرطة محافظة العاصمة، إثر حادث بين عدد من السيارات على شارع خليفة بن سلمان باتجاه مدينة حمد، وفقاً لصحيفة ”الأيام“ البحرينية.

وكشفت الصحيفة المحلية عن تفاصيل الحادث المروع، حيث اصطدم الرائد سعد بشاحنة كانت متوقفة في المسار الأوسط على شارع الشيخ خليفة، ثم اصطدم بمركبة أخرى.

ونشرت الصحيفة المحلية صورة لسيارة الرائد والشاحنة والسيارة الأخرى، حيث بدت إحدى السيارات ومرجح أنها سيارة الرائد محطمة بشكل كبير.

وأشارت وزارة الداخلية البحرينية إلى الحادث، وأكدت أنه أسفر عن وفاة شخص دون أن تكشف عن هويته، لافتةً إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها في موقع الحادث عقب وقوعه.

وقال الصحفي محمد بحر: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الرائد سعد ناصر الهزاني في يوم الجمعة الفضيل، وبذلك فقدت البحرين واحداً من خيرة رجالاتها الأوفياء وأبنائها المخلصين.. الله يرحمك بومحمد“.

ونشر مشاري الكليب صوراً متفرقة للرائد سعد من ميدان العمل، ونعاه قائلاً: ”وفاة الرائد سعد ناصر الهزاني في يوم الجمعة الفضيل، وبذلك فقدت البحرين واحداً من خيرة رجالاتها الأوفياء وأبنائها المخلصين“.

وكتب عاشق البحرين: ”اللهم ارحمه برحمتك واغفر له وارزق أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الرائد سعد ناصر الهزاني في ذمة الله إثر حادث مروري“.

وأشار حساب ”الهزازنة“ على ”تويتر“ إلى أنه ستقام الصلاة على الرائد سعد عقب صلاة عصر يوم السبت، وسيتم دفنه في مقبرة المحرق بالبحرين.

وكانت الإدارة العامة للمرور في المملكة البحرينية قد بدأت عام 2015 تطبيق استراتيجية شاملة تعتمد على استخدام أحدث الأساليب وتقديم أفضل الخدمات المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية.

وكشف العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمرور، في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تراجع حوادث الإصابات والوفيات بنسبة 60% حتى العام 2020 بعد تطبيق الاستراتيجية المرورية الشاملة، ما جعل مملكة البحرين الأكثر انخفاضا على المستوى الإقليمي في معدلات الحوادث المرورية.

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