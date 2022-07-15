العثور على فتاة كويتية عقب ساعات من إعلان اختفائها في جورجيا

أكدت مصادر دبلوماسية كويتية العثور على الطفلة حور مشعل خدادة، عقب ساعات من تداول أنباء عن اختفائها في جورجيا.

وقالت المصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية إنه ”تم العثور على الفتاة، وهي بصحة جيدة“، دون الكشف عن المكان الذي كانت مختفية فيه.

وأوضحت المصادر بأن ”الفتاة البالغة من العمر 14 عاما متواجدة في أحد مراكز الشرطة في جورجيا، وسيتم تسليمها إلى ذويها عقب إنهاء إجراءات روتينية“.

وجاء إعلان العثور على الفتاة عقب ساعات من تداول وسائل إعلام كويتية أنباء عن اختفائها وتدخل السفارة الكويتية لدى السلطات الجورجية للعثور عليها.

وذكرت صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر دبلوماسية في وقت سابق أن ”الفتاة فقدت في جورجيا بعد خروجها من أحد المقاهي، وهو آخر ظهور كان لها“.

العثور على الفتاة الكويتية المفقودة في #جورجيا.. بحالة جيدة • مصادر لـ القبس: الفتاة تتواجد حالياً في أحد مراكز الشرطة لإنهاء إجراءات روتينية.. قبل تسليمها لذويهاhttps://t.co/7YwaXEEe12 — القبس (@alqabas) July 15, 2022

وأشارت إلى أن ”وزارة الخارجية الكويتية تواصلت مع السلطات الأمنية في جورجيا عن طريق سفارة البلد الخليجي لدى رومانيا؛ للعثور على الفتاة الكويتية المفقودة“.

وأضافت المصادر بأن ”الفتاة المفقودة ظهرت في كاميرات المراقبة في المنطقة التي تقيم فيها، بعد خروجها من أحد الكافيهات وكانت بصحة جيدة“.

وأوضحت أن والد الفتاة لا يزال في جورجيا، ويتواصل مع مسؤولين دبلوماسيين بشأن ابنته، رغم أن رحلة عودته للكويت كانت محددة اليوم.

وكان النشطاء قد تداولوا صور الفتاة مرفقة بمناشدة من عائلتها للعثور عليها والإبلاغ عن أي معلومة تفيدهم في البحث عنها.

ودشن النشطاء وسما حمل اسم الفتاة، وطالبوا بالتفاعل معه للمساهمة بالبحث عنها، قبل أن يتم تأكيد العثور عليها.