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منوعات

عملية إنقاذ مثيرة لأنثى فيل ورضيعها سقطا في حفرة بتايلاند
تاريخ النشر: 14 يوليو 2022 17:23 GMT
تاريخ التحديث: 14 يوليو 2022 17:40 GMT

عملية إنقاذ مثيرة لأنثى فيل ورضيعها سقطا في حفرة بتايلاند

شارك أطباء بيطريون وموظفو حديقة في تايلاند بعملية إنقاذ مثيرة لأنثى فيل ورضيعها استُخدمت فيها رافعة وجرافة وعمليات إنعاش أجراها ثلاثة أشخاص للأم التي كانت فاقدة

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المصدر: رويترز

شارك أطباء بيطريون وموظفو حديقة في تايلاند بعملية إنقاذ مثيرة لأنثى فيل ورضيعها استُخدمت فيها رافعة وجرافة وعمليات إنعاش أجراها ثلاثة أشخاص للأم التي كانت فاقدة الوعي.

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جرت عملية الإنقاذ تحت الأمطار الغزيرة في إقليم ناخون نايوك وسط البلاد يوم الأربعاء، بعد أن سقط الفيل الرضيع البالغ من العمر سنة واحدة في حفرة لتصريف المياه على جانب الطريق.

وقفت أنثى الفيل حيرى على الحفرة وهي تراقب رضيعها، وقال موظفو الحديقة الوطنية إنهم اضطروا لتخديرها تجنبا لخطر هجومها عليهم وحتى يتسنى لهم إنقاذ الصغير، لكنها سقطت أيضا في نفس الحفرة بعد فترة وجيزة من تخديرها.

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استخدم رجال الإنقاذ رافعة محمولة على شاحنة لسحب الأم من الحفرة ثم صعدوا فوقها لإجراء عملية إنعاش لقلبها، في الوقت الذي كان فيه الحفار يجرف الأرض حتى يتسنى خروج الرضيع الصغير الذي بدت عليه علامات القلق عبر المنحدر الذي يكسوه الوحل.

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وبعد إنقاذه، التقم الرضيع ثدي أمه التي استفاقت على الفور وعادا معا إلى البرية.

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