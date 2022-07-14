مصر.. وفاة 3 شبان غرقا في "بحر جمصة" شمالي البلاد

لقي 3 شبان مصرعهم، يوم الخميس، إثر غرقهم في مياه البحر بمدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية شمالي مصر.

وكان الشبان الثلاثة نزلوا مياه البحر للاستحمام، لكن التيار جرفهم إلى منطقة بعيدة عن الشاطئ، قبل وفاتهم غرقا.

ولاحقا، جرى استخراج الجثامين ونقلها لمستشفى جمصة المركزي.

وذكرت الأجهزة الأمنية المصرية أن اثنين من المتوفين يقيمان في قرية كفر العرب التابعة لمركز طلخا بنفس المحافظة، والشاب الثالث من قرية ”ميت خميس“ مركز المنصورة بالمحافظة.

من جهتها، باشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، وسماع الأقوال، تمهيدا للتصريح بدفن جثث الشبان بعد تسليمها لذويهم.

ويأتي الحادث بعد مصرع أكثر من 15 شابا في مصر خلال إجازة عيد الأضحى غرقا قرب شواطئ محافظة الإسكندرية، وفي النيل بمحافظتي المنوفية والدقهلية.

كما لقي، أمس الأربعاء، 4 طلاب مصرعهم غرقا في ”ترعة السلام“ بعد سقوط حافلة كانت تقل أطفالا من حفظة القرآن الكريم أثناء قضاء يوم رحلة لأحد المصايف.