مصر.. مصرع 4 أطفال وإصابة 11 إثر غرق "أتوبيس حفظة القرآن"

لقي أربعة أطفال مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، إثر سقوط حافلة كانت تقلهم في ”ترعة السلام“ بين محافظتي الدقهلية ودمياط، مساء الأربعاء.

وكان الأطفال في طريق العودة إلى قرية ”ليسا الجمالية“ بعد المشاركة في مسابقة للقرآن الكريم.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث، وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وسيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، نتيجة الحادث، حيث نشر النشطاء، صورا من الحادث، وأخرى لبعض الأطفال الضحايا معربين عن حزنهم لتعرض الأطفال للحادث المروع.

بدوره كلف محافظ الدقهلية المصرية الدكتور أيمن مختار، مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، ”بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين في الحادث“.

وقررت المحافظة صرف مساعدة بمبلغ 8000 جنيه مصري (445 دولار أمريكي) لكل أسرة من أسر المتوفين الأربعة، وصرف مبلغ 2000 جنيه (111 دولار) لكل مصاب، مع تسجيل الأسر المتضررة على برنامج الدعم الحكومي للأسرة الفقيرة المعروف في مصر بـ“تكافل وكرامة“.

من جانبه تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتعازيه لأسر الضحايا.

وبحسب بيان صادر عن الأزهر ”وجه الطيب قيادات الأزهر الشريف باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين، مع توفير إعانات مالية شهرية للمحتاجين منهم، وتوفير الدعم الصحي اللازم للمصابين من عمليات جراحية ومستلزمات طبية في مستشفيات جامعة الأزهر“.

وصرحت النيابة العامة في مصر مساء الأربعاء، بدفن جثامين الأطفال الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الحادث.