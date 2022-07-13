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إيران.. 4 جرحى إثر حريق في مصفاة حقل "بارس الجنوبي" للغاز
تاريخ النشر: 13 يوليو 2022 20:47 GMT
تاريخ التحديث: 13 يوليو 2022 21:20 GMT

إيران.. 4 جرحى إثر حريق في مصفاة حقل "بارس الجنوبي" للغاز

اندلع، مساء يوم الأربعاء، حريق في مصفاة حقل "بارس الجنوبي" للغاز الذي يقع في مدينة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وقال

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المصدر: إرم نيوز

اندلع، مساء يوم الأربعاء، حريق في مصفاة حقل ”بارس الجنوبي“ للغاز الذي يقع في مدينة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال مدير العلاقات العامة في المصفاة، محمد شفيعي مؤذن: ”وقع حريق في المصفاة الرابعة والخامسة في مجمع بارس الجنوبي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح، أحدهم في حالة خطيرة“.

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وأضاف أن ”العامل الذي أصيب بجروح خطيرة هو عامل رافعة وجرى نقله إلى مستشفى مدينة شيراز“، مبينا أن ”الحريق جراء نتيجة تسرب الغاز في الوحدة 110 ما تسبب بانفجار“.

وتابع: ”تسبب الانفجار والحريق بتوقف عمل المصفاة بشكل كامل في الدقائق الأولى وخروجها عن دائرة الإنتاج“.

وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بـ34 تريليون متر مكعب، ويتم إنتاج أكثر من 50٪ من الغاز الطبيعي الإيراني من حقل ”بارس الجنوبي“ الواقع في مياه الخليج العربي.

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