وفاة عروس مصرية بعد ساعات من زفافها

لفظت عروس مصرية أنفاسها الأخيرة بعد ساعات من زفافها، مع وجود آثار كدمات بمناطق في جسدها.

وشهدت صفحات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الأقصر بصعيد مصر، جنوبي البلاد، حالة من الحزن والغضب، وسط تعليقات ”الأمس يوم الزفاف واليوم يوم الوفاة“.

وبدأت الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً، يفيد بالعثور على جثة عروس في منتصف العقد الثالث من العمر، داخل غرفة نومها بمدينة طيبة، بعد ساعات من زفافها، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة.

وقررت النيابة العامة نقل جثة العروس إلى مستشفى الكرنك الدولي بالمحافظة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

وجاء التقرير الطبي الأولي أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وأن الكدمات جاءت نتيجة سقوط العروس على الأرض.

وكتب أحد النشطاء عبر صفحته: ”لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم..عروس الأمس فقيدة اليوم .. إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة بنت الحاج عبدالفتاح الحجيري عروس الجنة بإذن الله والجنازة الآن في مستشفى الأقصر العام وسنوافيكم بميعاد الدفن“.

والأسبوع الماضي، توفيت فتاة في محافظة الأقصر أيضاً، قبل ساعات من زفافها؛ إثر ذبحة صدرية مفاجئة.