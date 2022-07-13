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بينهم 6 أشقاء.. وفاة 7 أطفال غرقًا بصعيد مصر
تاريخ النشر: 13 يوليو 2022 1:09 GMT
تاريخ التحديث: 13 يوليو 2022 1:35 GMT

بينهم 6 أشقاء.. وفاة 7 أطفال غرقًا بصعيد مصر

أكدت تقارير محلية صباح اليوم الأربعاء، انتشال جثث 7 أطفال بينهم 6 أشقاء، من ترعة ببلدة القرنة غرب الأقصر بصعيد مصر. وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين، إن

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المصدر: صلاح شرابي- إرم نيوز

أكدت تقارير محلية صباح اليوم الأربعاء، انتشال جثث 7 أطفال بينهم 6 أشقاء، من ترعة ببلدة القرنة غرب الأقصر بصعيد مصر.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين، إن فرق الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثث الأطفال الذين سقطوا في الترعة إثر انقلاب ”تروسيكل“ كانوا يستقلونه.

وكان 10 أشخاص يستقلون الـ“تروسيكل“ عند انقلابه وهم رجل ووالدته وزوجته وأطفاله الستة إضافة إلى طفل آخر هو ابن عمومتهم، حيث استطاعت فرق الإنقاذ إنقاذ الزوجين ووالدة الزوج، فيما لقي الأطفال حتفهم غرقا.

وشاركت 5 سيارات إسعاف في عملية الإنقاذ، بمنطقة الحادث بترعة الرواجح ببلدة القرنة غرب الأقصر.

وتم إخلاء جثث الأطفال الغرقى إلى مشرحة مستشفى القرنة المركزي، وهم زكريا الحسن محمد، وفاطمة الحسن محمد، وسارة الحسن محمد، وهاجر الحسن محمد، ويوسف الحسن محمد، ويوسف الراعي باهي، وإبراهيم الحسن محمد.

وأفادت المعلومات والتحريات الأولية أن جميع أفراد الأسرة كانوا عائدين من حضور أحد الأفراح بالمنطقة عند وقوع الحادث الأليم.

ودفعت أجهزة الدولة بالعديد من سيارات الإسعاف، والإطفاء، إلى جانب رجال البحث عن ضحايا آخرين في مياه الترعة، وتم وضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

ويأتي الحادث بعد أيام من وفاة أستاذ جامعي وزوجته وأبنائه الخمسة، إثر حادث سير مروع أثناء ذهاب الأسرة إلى الأقصر ، قبل يوم من بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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