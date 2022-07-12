مصر.. وفاة أم وطفلتها بسبب وجبة غذائية فاسدة

لقيت أم وطفلتها مصرعهما بمحافظة الوادي الجديد في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تعرض أسرتهما المكونة من 5 أفراد للتسمم إثر تناول وجبة غذائية.

ولاقت الحادثة حالة من التعاطف من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المحافظة، خاصة أن رب الأسرة وطفليه الآخرين تم نقلهما للمستشفى في حالة صحية صعبة لتلقي العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض أسرة مكونة من 5 أفراد للتسمم، وهم مقيمون في حي المحابس بمركز الخارجة، لينتقل رجال الأمن إلى مقر الحادثة.

وتبين من التحريات الأولية وفاة الأم ميادة ناصر، في منتصف العقد الثالث من العمر، وطفلتها لؤلؤ، في حين تم نقل رب الأسرة طارق عبدالمجيد وطفليه جنا (5 أعوام)، ومالك (3 أعوام)، إلى مستشفى أسيوط الجامعي لمحاولة إنقاذهم.

وأظهرت التحريات تناول الأسرة وجبة غذاء ومشروبات تم إعدادها في المنزل، دون شراء أطعمة من الخارج، لتقرر النيابة العامة إرسال عينات من الغذاء المتناول لمعامل التحاليل في وزارة الصحة؛ لإعداد تقرير بشأن ذلك.