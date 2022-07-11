غرق 6 أطفال أثناء ممارستهم السباحة بمجرى واد في عُمان

تعرض 6 أطفال بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان، اليوم الإثنين، للغرق أثناء ممارستهم السباحة في مجرى أحد الأودية، حيث تسببت الهطولات المطرية المستمرة منذ أيام على السلطنة بجريانها بغزارة.

وتوجهت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الغرق عقب ورود بلاغ، حيث تمكنت من إخراج الأطفال جميعًا، وكان أحدهم قد فارق الحياة، واثنان منهم بحالة حرجة، و3 بحالة جيدة.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في بيان عبر حسابها في ”تويتر“: إنها ”تلقت بلاغًا عن غرق 6 أطفال في بركة مائية بمجرى وادي عندام، وتم إخراجهم من الوادي“.

وتواصل الهيئة منذ أمس الأحد، جهودًا مكثفة للبحث عن عائلة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، جرفتهم أمواج البحر العالية في منطقة المغيسيل في محافظة ظفار جنوب السلطنة.

باستخدام الطائرة العمودية التابعة لطيران سلاح الجو السلطاني العماني ،تواصل فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #ظفار جهودها للبحث عن العائلة الآسيوية المتكونة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال المفقودين يوم أمس الأحد بشاطئ المغسيل.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/FzAXTmiFMX — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 11, 2022

وجرفت أمواج البحر العائلة الآسيوية التي تواجدت، برفقة آخرين على الشاطئ، رغم سوء الأحوال الجوية والتحذيرات الرسمية للابتعاد عن الشواطئ ومجاري الأودية.

وأكدت وسائل إعلام محلية وحسابات إخبارية تداولت مقطع فيديو قالت إنه للحظة غرق العائلة، أن أفراد العائلة تجاوزوا سياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة وغرقوا في البحر.

🔴 حادثة غرق العائلة الاسيوية في المغسيل بفعل قوة الأمواج إثر تخطيهم حاجز الأمان ! pic.twitter.com/rDZAETJuik — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 11, 2022

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى مواصلة فرقها لليوم الثاني العمل بمساعدة طيران سلاح الجو السلطاني العماني للبحث عن الأسرة التي تضم 3 أطفال، فقدوا جميعاً في البحر.

وكانت هيئة الدفاع المدني أعلنت، أمس الأحد، تلقيها بلاغا بسقوط العائلة في البحر، مشيرةً إلى أن العائلة مكونة من 8 أشخاص تم إنقاذ 3 منهم، في حين لا يزال 5 آخرون مفقودين.

بلاغ عن سقوط عائلة مكونة من ٨ أشخاص في البحر بعد تجاوزهم سياج شاطئ المغسيل بمحافظة #ظفار ، حيث تم إنقاذ ٣ منهم ويتم تقديم العناية الطبية الطارئة لهم من قبل طاقم الإسعاف ، فيما لا يزال ٥ منهم مفقودين.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/PBz9xYFtPT — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 10, 2022

وتشهد سلطنة عمان منذ أيام عواصف مطرية غزيرة سببت سيولاً جارفة، وأسفرت عن وفيات وتسجيل بلاغات فقدان أشخاص، منهم من غرق في البحر، ومنهم من جرفته السيول، تم العثور على بعضهم، في حين لا يزال هنالك أشخاص مفقودين جاري البحث عنهم.

ودفعت الأحوال الجوية غير المستقرة وتسجيل وفيات وكثرة تلقي البلاغات عن مفقودين هيئة الدفاع المدني والإسعاف لإغلاق المواقع السياحية، وعدم السماح بالاقتراب منها لعدم تقيد السكان بالتعليمات.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إنه ”نظرًا للحالة الجوية المسيطرة على البلاد وما يصاحبها من هطول أمطار متفاوتة الغزارة وجريان الأودية وارتفاع موج البحر، وبسبب كثرة البلاغات وعدم الاكتراث بالتحذيرات والتوجيهات، سيتم إغلاق المواقع السياحية“.

وناشدت الهيئة جميع السكان للالتزام والتقيد بالتعليمات حفاظًا على الأرواح والسلامة العامة.

وبحسب الأرصاد الجوية العُمانية، تستمر، اليوم الإثنين، هطولات مطرية متفاوتة الغزارة على معظم محافظات السلطنة.