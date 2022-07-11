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البحث عن أسرة جرفتها أمواج البحر في سلطنة عمان (فيديو)
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 12:37 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 12:50 GMT

البحث عن أسرة جرفتها أمواج البحر في سلطنة عمان (فيديو)

تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان جهوداً مكثفة للبحث عن عائلة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، جرفتهم أمواج البحر العالية في محافظة ظفار، التي تشهد وغيرها

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان جهوداً مكثفة للبحث عن عائلة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، جرفتهم أمواج البحر العالية في محافظة ظفار، التي تشهد وغيرها من محافظات السلطنة عواصف مطرية ورياح قوية منذ أيام.

وجرفت أمواج البحر بمنطقة المغيسيل في محافظة ظفار جنوب السلطنة العائلة الآسيوية التي تواجدت، أمس الأحد، برفقة آخرين على الشاطئ، رغم سوء الأحوال الجوية والتحذيرات الرسمية للابتعاد عن الشواطئ ومجاري الأودية.

وأكدت وسائل إعلام محلية وحسابات إخبارية تداولت مقطع فيديو قالت إنه للحظة غرق العائلة، أن أفراد العائلة تجاوزوا سياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة وغرقوا في البحر.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى مواصلة فرقها لليوم الثاني العمل بمساعدة طيران سلاح الجو السلطاني العماني للبحث عن الأسرة التي تضم 3 أطفال، فقدوا جميعاً في البحر.

ووثقت الهيئة بالصور وجود فرقها على الشاطئ وبمساندة من طائرة عمودية في محاولة منهم للعثور على المفقودين.

وكانت هيئة الدفاع المدني أعلنت، أمس، تلقيها بلاغا بسقوط العائلة في البحر، مشيرةً إلى أن العائلة مكونة من 8 أشخاص، تم إنقاذ 3 منهم، في حين لا يزال 5 آخرون مفقودين.

وتشهد سلطنة عمان منذ أيام عواصف مطرية غزيرة سببت سيولاً جارفة، وأسفرت عن وفيات وتسجيل بلاغات فقدان أشخاص، منهم من غرق في البحر، ومنهم من جرفته السيول، تم العثور على بعضهم، في حين لا يزال هنالك أشخاص مفقودين جاري البحث عنهم.

ودفعت الأحوال الجوية غير المستقرة وتسجيل وفيات وكثرة تلقي البلاغات عن مفقودين هيئة الدفاع المدني والإسعاف لإغلاق المواقع السياحية، وعدم السماح بالاقتراب منها لعدم تقيد السكان بالتعليمات.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إنه ”نظراً للحالة الجوية المسيطرة على البلاد وما يصاحبها من هطول أمطار متفاوتة الغزارة وجريان الأودية وارتفاع موج البحر، وبسبب كثرة البلاغات وعدم الاكتراث بالتحذيرات والتوجيهات، سيتم إغلاق المواقع السياحية“.

وناشدت الهيئة جميع السكان للالتزام والتقيد بالتعليمات حفاظاً على الأرواح والسلامة العامة.

وبحسب الأرصاد الجوية العمانية، تستمر اليوم الاثنين هطولات مطرية متفاوتة الغزارة على معظم محافظات السلطنة.

وتعتبر سلطنة عمان من أكثر الدول مواجهة للأعاصير في المنطقة العربية، فيما يعتبر الإعصار الذي ضربها في عام 1977 الأسوأ، حيث تسبب آنذاك بوفاة 105 أشخاص.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرضت السلطنة لإعصار ”شاهين“ الذي تسبب بفيضانات واسعة النطاق، وأضرار بشرية ومادية كبيرة.

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