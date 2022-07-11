البحث عن أسرة جرفتها أمواج البحر في سلطنة عمان (فيديو)

تواصل هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان جهوداً مكثفة للبحث عن عائلة آسيوية مكونة من 5 أشخاص، جرفتهم أمواج البحر العالية في محافظة ظفار، التي تشهد وغيرها من محافظات السلطنة عواصف مطرية ورياح قوية منذ أيام.

وجرفت أمواج البحر بمنطقة المغيسيل في محافظة ظفار جنوب السلطنة العائلة الآسيوية التي تواجدت، أمس الأحد، برفقة آخرين على الشاطئ، رغم سوء الأحوال الجوية والتحذيرات الرسمية للابتعاد عن الشواطئ ومجاري الأودية.

وأكدت وسائل إعلام محلية وحسابات إخبارية تداولت مقطع فيديو قالت إنه للحظة غرق العائلة، أن أفراد العائلة تجاوزوا سياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة وغرقوا في البحر.

🔴 حادثة غرق العائلة الاسيوية في المغسيل بفعل قوة الأمواج إثر تخطيهم حاجز الأمان ! pic.twitter.com/rDZAETJuik — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 11, 2022

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى مواصلة فرقها لليوم الثاني العمل بمساعدة طيران سلاح الجو السلطاني العماني للبحث عن الأسرة التي تضم 3 أطفال، فقدوا جميعاً في البحر.

باستخدام الطائرة العمودية التابعة لطيران سلاح الجو السلطاني العماني ،تواصل فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #ظفار جهودها للبحث عن العائلة الآسيوية المتكونة من خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال المفقودين يوم أمس الأحد بشاطئ المغسيل.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/FzAXTmiFMX — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 11, 2022

ووثقت الهيئة بالصور وجود فرقها على الشاطئ وبمساندة من طائرة عمودية في محاولة منهم للعثور على المفقودين.

وكانت هيئة الدفاع المدني أعلنت، أمس، تلقيها بلاغا بسقوط العائلة في البحر، مشيرةً إلى أن العائلة مكونة من 8 أشخاص، تم إنقاذ 3 منهم، في حين لا يزال 5 آخرون مفقودين.

بلاغ عن سقوط عائلة مكونة من ٨ أشخاص في البحر بعد تجاوزهم سياج شاطئ المغسيل بمحافظة #ظفار ، حيث تم إنقاذ ٣ منهم ويتم تقديم العناية الطبية الطارئة لهم من قبل طاقم الإسعاف ، فيما لا يزال ٥ منهم مفقودين.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/PBz9xYFtPT — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 10, 2022

وتشهد سلطنة عمان منذ أيام عواصف مطرية غزيرة سببت سيولاً جارفة، وأسفرت عن وفيات وتسجيل بلاغات فقدان أشخاص، منهم من غرق في البحر، ومنهم من جرفته السيول، تم العثور على بعضهم، في حين لا يزال هنالك أشخاص مفقودين جاري البحث عنهم.

العثور على المفقود الثاني في مجرى وادي عاهن بولاية #صحار عن طريق المواطنين مفارقاً للحياة.

وبذلك تنتهي عملية البحث، وتتقدم الهيئة بخالص العزاء والمواساة لذويهم.

كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل الرجال البواسل من ساهم في عمليات البحث من فرق أمنية ومواطنين.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف https://t.co/KMZ2S1hxkO — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 10, 2022

ودفعت الأحوال الجوية غير المستقرة وتسجيل وفيات وكثرة تلقي البلاغات عن مفقودين هيئة الدفاع المدني والإسعاف لإغلاق المواقع السياحية، وعدم السماح بالاقتراب منها لعدم تقيد السكان بالتعليمات.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إنه ”نظراً للحالة الجوية المسيطرة على البلاد وما يصاحبها من هطول أمطار متفاوتة الغزارة وجريان الأودية وارتفاع موج البحر، وبسبب كثرة البلاغات وعدم الاكتراث بالتحذيرات والتوجيهات، سيتم إغلاق المواقع السياحية“.

وناشدت الهيئة جميع السكان للالتزام والتقيد بالتعليمات حفاظاً على الأرواح والسلامة العامة.

⚠️ بيان فيما يخص جميع المواقع السياحية في سلطنة عُمان المتأثرة بالحالة الجوية.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/7zBh22IeDQ — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 10, 2022

وبحسب الأرصاد الجوية العمانية، تستمر اليوم الاثنين هطولات مطرية متفاوتة الغزارة على معظم محافظات السلطنة.

وتعتبر سلطنة عمان من أكثر الدول مواجهة للأعاصير في المنطقة العربية، فيما يعتبر الإعصار الذي ضربها في عام 1977 الأسوأ، حيث تسبب آنذاك بوفاة 105 أشخاص.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرضت السلطنة لإعصار ”شاهين“ الذي تسبب بفيضانات واسعة النطاق، وأضرار بشرية ومادية كبيرة.