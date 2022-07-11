كدنا نموت.. سياح يوثقون انهيارا جليديا مروعا في قيرغيزستان (فيديو)

فاجأ انهيار جبل جليدي مجموعة من السياح في قرغيزستان كانوا يوثقون لحظة الانهيار، وخرج السياح الـ10 من الحادثة سالمين.

وفي صور مذهلة نقلتها صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، قامت مجموعة من المتنزهين، 9 بريطانيين وأمريكي، غير مدركين للخطر، بسحب هواتفهم الذكية لتصوير سقوط نهر جليدي بالقرب من منطقة جوكودو غورج“ في قرغيزستان.

ونشر أحدهم مقطع الفيديو الخاص به على ”إنستغرام“، حيث ظهرت موجة الثلج تتكسر بسرعة عالية مع هدير يصم الآذان، وتهبط على جانب الجبل، وفجأة تنقلب الكتلة باتجاه مجموعة السياح، ويصيح مصور المقطع ”يا إلهي!“، مدركًا الخطر بعد فوات الأوان، فبعد ثوانٍ قليلة غطت الكتلة الجليدية كاميرا الهاتف التي انطفأت وانقطعت الصورة.

وروى ملتقط الفيديو على ”إنستغرام“ قائلًا: ”لقد وصلنا للتو إلى أعلى نقطة في الرحلة، وانفصلت عن المجموعة لالتقاط الصور على قمة تل“، معترفًا بعدم توخي الحذر.

Kirghizistan : Un glacier s'est détaché à proximité des gorges de Juuku. Des touristes ont commencé à filmer ce qui se passait avant d'être atteints par l'avalanche. Selon les médias, 2 personnes auraient été hospitalisées pour des blessures & des ecchymoses. pic.twitter.com/NKUxhfpCmZ — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) July 10, 2022

وأضاف: ”أنا مدرك تمامًا أنني قمت بمخاطرة كبيرة، شعرت أن الأمور كانت تحت السيطرة ولكن عندما بدأ الثلج بالهبوط اعتقدت أنني سأموت“.

وأخيرًا خرج المصور سالمًا وبصحة جيدة، ”مغطى فقط بطبقة خفيفة من الثلج بدون خدش“.

ومن بين السياح الـ10 لم يمت أحد، وأصيبت امرأة فقط بكسر على مستوى الركبة، بينما أصيب رجل ثان بكدمات طفيفة، وفق ما رواه الرجل للصحيفة الفرنسية.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام، نقل هذان الشخصان إلى المستشفى متأثرين بجروح وكدمات.

وقال شاهد عيان من السياح: ”كنت أعلم أن بقية المجموعة كانت بعيدة عن الانهيار الجليدي، كانت المجموعة بأكملها تضحك وتبكي، سعيدة لكونها على قيد الحياة“.

وأضاف: ”إذا مشينا 5 دقائق أخرى في رحلتنا لكنّا قد هلكنا جميعا“.

وقالت وزارة الطوارئ في قرغيزستان إن ”هذا الجبل الجليدي الواقع في سلسلة جبال إيسيك كول قد انهار بسبب الذوبان جراء الاحتباس الحراري“، وفقًا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الصادر في بداية مارس/ آذار الماضي.