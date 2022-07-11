العراق.. شرطي ينقذ امرأة من الانتحار "في اللحظة الأخيرة"

نجح رجل مرور عراقي في إنقاذ حياة امرأة أرادت التخلص من حياتها برمي نفسها من أعلى جسر تكريت في محافظة صلاح الدين، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عراقية.

ونقل موقع ”السومرية نيوز“، عن مصدر أمني، قوله ”إن امرأة في العقد الرابع من عمرها، حاولت الانتحار من على جسر تكريت في محافظة صلاح الدين“.

وأضاف المصدر: ”لكن تدخل أحد رجال المرور أثناء تأدية واجبه لتنظيم حركة السير على الجسر المذكور، أنقذ المرأة في اللحظة الأخيرة“.

ولم يتم الكشف عن سبب إقدام المرأة على الانتحار، فيما لم يوضح الموقع كيف حال رجل المرور دون انتحار المرأة، فيما إذا تم ذلك بإقناعها بالعدول عن الانتحار، أو الإمساك بها في اللحظة الأخيرة.

وكانت السلطات العراقية، أعلنت أواخر العام الماضي، ارتفاع حالات الانتحار في البلاد، مقارنة بالعام 2020.

ونقلت الوكالة العراقية الرسمية حينها، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، قوله: ”بلغت حالات الانتحار خلال العام 2021، 772 شخصا، فيما شهد العام 2020، 663 حالة انتحار“.

وأوضح المحنا أن ”36.6% من المنتحرين خلال العام الجاري كانت أعمارهم أقل من 20 عامًا، فيما تشكل نسبة الذكور 55.9 %، والإناث 44.1%“.

وعزا المحنا أسباب ارتفاع حالات الانتحار إلى ”الضغوط النفسية والعنف الأسري، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانتشار البطالة والفقر في البلاد“.

وأضاف: ”وزارة الداخلية اتخذت حزمة تدابير لمواجهة زيادة حالات الانتحار، أبرزها تشكيل لجان متخصصة لدراسة الظاهرة والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار“.